Samsung Galaxy S10 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un 2020'nin başlarında duyurduğu yeni telefonu Galaxy S10 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. Donanımsal özellikleriyle Galaxy S10'a fazlasıyla benzer olan telefonun Galaxy S10'dan daha yüksek bir fiyata sahip olması ise kafaları karıştırdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında Galaxy Note10 ve Galaxy S10 isimli amiral gemisi serileriyle büyük ses getirdi. Piyasanın en popüler modelleri arasına girmeyi başaran telefonlara gösterilen ilgi, Samsung ekibinin de hoşuna gitmişti. Hal böyle olunca da Samsung, 2020'nin ilk günlerinde amiral gemisi telefonlarının "uygun" fiyatlı versiyonlarını tüketicilerle buluşturdu.

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonları, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite olarak isimlendiriliyor. Sizlerle dün paylaştığımız bir haberimizde Galaxy Note10 Lite'ın Türkiye pazarına resmen girdiğinden bahsetmiştik. Şimdiyse Samsung Galaxy S10 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

Samsung Galaxy S10 Lite, donanımsal özellikleri açısından Galaxy S10'a bir hayli benziyor. Tasarım açısındansa Samsung, Galaxy S10'da kullandığı yatay kamera kurulumunu 2020'nin başında duyurduğu Galaxy S10 Lite modelinde tercih etmedi. Şirket bunun yerine, Galaxy S20 serisindeki benzer bir diktörgen kamera tasarımı tercih etmiş durumda.

Samsung'un Türkiye pazarına giriş yapan yeni telefonu, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın deliğinde bulunan ön kamera, 32 MP çözünürlük sunuyor. 8 çekirdekli bir işlemciden güç alan cihaz, bu gücü 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile de destekliyor. Telefonun bataryası ise 4.500 mAh kapasite sunuyor.

Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri

Ekran: 2400 x 1080, 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O

İşlemci: 7 nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Modeli açıklanmadı)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 5 MP f/2.4 makro kamera, 48 MP Super Steady OIS AF f/2.0 geniş açılı ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP f/2.2

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 75,6 mm x 162,5 mm x 8,1 mm

Ağırlık: 186 gram

Samsung Galaxy S10 Lite Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan Galaxy S10 Lite'ın Türkiye fiyatı ise 5.499 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın 'uygun fiyatlı' tanıtımını karşılamadığını açıkça söyleyebiliriz çünkü Galaxy S10 modeli şu anda 5.349 TL karşılığında Samsung Türkiye garantili olarak satın alınabiliyor. Yani tüketiciler, daha uygun bir fiyatla Galaxy S10 Lite yerine Galaxy S10'u satın alabiliyorlar.