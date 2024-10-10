Apple ve Samsung’un arasındaki rekabet teknoloji dünyasına renk katan ve herkesin dikkatini çeken bir konu. Bu içerikte, Samsung’un, Apple’ın Malezya’daki ilk mağazasının açılışında yaptığı hamleyle nasıl sahne ışığını Apple’ın üstünden alarak kendine yönelttiğini anlatıyoruz.

İki teknoloji devi Apple ve Samsung’un arasındaki çekişme, zaman zaman eğlenceli ve yaratıcı anlara sahne oluyor.

Ancak Samsung’un, Apple’ın Malezya’daki ilk mağazasının açılışına verdiği tepki, belki de bugüne kadar gördüğümüz en orijinal ve alaycı hamlelerden biri.

Her şey Apple’ın Malezya’da bir Apple Store açmaya karar vermesiyle başladı!

Geçtiğimiz haziran ayında, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde açılan mağazası çarpıcı cam piramit mimarisiyle hayranlık uyandıracak yapıdaydı.

Apple hayranları için bir cazibe merkezi hâline gelen bu mağazanın açılışı da bir o kadar gösterişli olacaktı ki, Samsung burada bir fırsat görüp kolları sıvadı!

Samsung, bu gösterişli açılışı fırsata çevirerek zekice bir strateji uyguladı ve mağazanın bulunduğu bölgeye en yakın metro istasyonunun isim haklarını satın alarak, istasyonu “Samsung Galaxy” olarak yeniden markaladı.

Bu hamleyle Samsung, Apple mağazasına gitmek isteyen herkesin önce kendi markasıyla tanışmasını sağladı.

Apple’ın gösterişli mağazasına gitmek için indiğiniz kaldığınız metro istasyonu artık “Samsung Galaxy” olmuştu!

Ancak Samsung bununla da yetinmedi. İstasyonun her köşesini kendi ürünlerinin reklamlarıyla doldurarak, Apple mağazasına adım atmadan önce ziyaretçilere âdeta bir Samsung turu yaşattı.

Samsung’un bu hamlesi, sosyal medyada da büyük bir ilgi gördü.

Bir içerik üreticisinin bu durumu belgelediği video, milyonlarca kez izlendi ve beklenildiği üzere viral oldu.

İnsanlar Apple’ın Malezya’daki ilk mağazasına giderken, Samsung’un Apple’ı âdeta gafil avladığı bu taktiğini hayranlıkla ve takip ettiler.

Dolayısıyla, Samsung’un rekabeti kıvrak zekâsı ile ele alması insanların dikkatini çekerek büyük beğeni topladı.

Bu yaratıcı adım, Samsung’un her fırsatı değerlendiren ve oldukça zekice olan pazarlama stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Apple mağazasını ziyaret etmek isteyen herkes, önce Samsung’un dünyasına adım atmak zorunda kaldı ve bu durum, Samsung’un rekabeti başka bir boyuta taşıdığını gösteren mükemmel bir örnek oldu.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: