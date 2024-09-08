Teknoloji dünyasındaki dev markaların başında gelen Apple, yalnızca yenilikçi ürünleriyle değil, aynı zamanda dikkatleri üzerine toplayan reklam kampanyalarıyla da tanınıyor. Bu içerikte, Apple’ın en beğenilen reklam filmlerine göz atıyoruz.

Apple gibi dev markaların yaptığı pazarlama faaliyetleri onların yaratıcılığını gösteren en somut örneklerden biri.

Yaratıcılık ve görsel şölenlerin harmanlandığı reklam filmleriyse, sadece bir ürünü tanıtmanın ötesine geçerek duygulara hitap eden, ilham verici ve izleyiciyi düşünmeye sevk eden ya da eğlendiren hikâyelerle beğenileri üzerine topluyor.

O hâlde Apple’ın yaptığı en beğenilen reklamları incelemeye başlayalım.

Apple'ın bugüne kadar yaptığı en etkileyici reklamlar arasına adını altın harflerle yazdıran bu reklam ile başlayalım.

Kıvrak bir zekânın ürünü olduğu belli olan bu reklam ile devam edelim.

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu reklam da Apple'ın sinematik modunu tanıtmanın ötesine geçerek beğenileri toplamıştı.

Apple’ın 45 yıllık ürün kataloğundaki sesler ile yapılan bestenin yer aldığı bu reklam da yaratıcılığı bir başka seviyeye taşıyanlardan.

Dwayne Johnson'ın rol aldığı yüksek bütçeli bu reklamsa âdeta kısa film tadında.

Apple'ın Microsoft'a gönderme yaptığı bu reklam da en beğenilenler listelerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Sinematik moda vurgu yapan bu reklam da çok beğenilenler arasında!

George Orwell'ın 1984 adlı romanından esinlenerek yaratılan bu reklamsa en iyiler arasında yer alsa da telif hakları sebebiyle uyarı almış ve gösterimi durdurulmuştu.

Sizin en beğendiğiniz Apple reklamı hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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