Teknoloji Devi Samsung’un Reklam Konusunda da Çıtayı Arşa Çıkardığını Gösteren, Bugüne Kadar En Beğenilen Reklamları

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Teknoloji Devi Samsung’un Reklam Konusunda da Çıtayı Arşa Çıkardığını Gösteren, Bugüne Kadar En Beğenilen Reklamları
Büyük şirketlerin hayata geçirdiği, kıvrak zekâların ürünü olduğu belli olan reklamlar beğenileri üzerine topluyor. Bu içerikte, teknoloji devi Samsung’un en beğenilen reklamlarını inceleyeceğiz.

Teknolojinin dev ismi Samsung, yalnızca ürettiği yenilikçi ürünlerle değil, bu ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği yaratıcı reklam filmleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung’un yıllar içinde izleyicilerle buluşturduğu en beğenilen reklam filmlerini incelemeye başlayalım.

En beğenilen Samsung reklamı denildiğinde bu reklamı listenin birinci sırasına koymadan edemedik.

Samsung'un katlanabilir telefonlarını tanıtmak için yaptığı bu reklam da oldukça ilgi çekmişti.

Rakibi Apple'a gönderme yaptığı "Buckle Up" isimli reklam da beğenileri toplayanlardan.

Yine Apple'a gönderme yapılan bir reklam. Samsung'un en başarılı reklamları listesinin olmazsa olmazları arasında.

"Örümcek ve Böcek" isimli bu reklamı da keyifle izlenilen reklamlar arasında.

David Beckham'lı Galaxy Note reklamı da oldukça beğenilmişti.

Sizin en beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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