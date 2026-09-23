Samsung Art TV, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda teknoloji ile sanatı aynı alanda buluşturuyor. Tersane İstanbul’daki deneyim alanında Vakki’nin çalışmaları, The Frame Pro, Micro RGB, OLED modelleri ve Samsung Art Store seçkisi 23-27 Eylül boyunca ziyaretçilerle buluşuyor.

Samsung'a göre Bir televizyonun görevi yalnızca dizi, film ya da maç göstermek olmak zorunda değil. Samsung, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda tam olarak bu fikri öne çıkarıyor. 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da kurulan Samsung Art TV alanında ekranlar, bu kez içerik tüketilen bir cihazdan çok sanat deneyiminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

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Bu özel alanın merkezinde ise Güney Koreli multidisipliner sanatçı Vakki var. Renk, ışık ve hareketi yoğun biçimde kullanan sanatçının işleri, Samsung’un farklı ekran teknolojileriyle birlikte sergileniyor. Yani fuarı gezerken yalnızca ekranda bir eser görmüyorsunuz; ekranın kendisinin de eserin anlatımına nasıl dâhil edildiğini deneyimleyebiliyorsunuz.

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Vakki’nin eserleri, ekran ile sergi alanı arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor

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Samsung’un alanda kullandığı Art TV ailesi oldukça geniş. The Frame ve The Frame Pro’nun yanında Micro RGB ve OLED modeller de Vakki’nin çalışmalarıyla birlikte konumlandırılmış durumda. Sanatçının Samsung için hazırladığı “Spaces of Memory and Cycles” adlı enstalasyon da ekran, ışık ve fiziksel mekân arasındaki sınırları mümkün olduğunca belirsizleştirmeyi amaçlıyor.

Deneyimin tek taraflı kalmaması için ziyaretçilerin de sürece dâhil olduğu bir bölüm hazırlanmış. “Görünmeyen Bir Ritmin Portresi” adlı etkinlikte kendi çalışmanızı oluşturabiliyorsunuz. Samsung yöneticileri de bu iş birliğini, teknolojinin yalnızca hayatı kolaylaştıran bir araç değil, sanat ve tasarım için yeni ifade alanları açabilen bir platform olduğunun örneği olarak tanımlıyor.

Televizyon kapandığında karşınızda siyah bir ekran kalmak zorunda değil

The Frame ailesinin temel fikri aslında oldukça basit: Televizyonu kullanmadığınızda karşınızda büyük ve siyah bir dikdörtgen görmek yerine onu dijital bir tabloya dönüştürmek. Art Mode sayesinde ekranda sanat eserleri gösterilebiliyor. The Frame Pro ise Neo QLED 4K paneli, mat yüzeyi ve değiştirilebilir çerçeve yaklaşımıyla bu hissi daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Teknik tarafta Wireless One Connect, kablo karmaşasını azaltmak için bağlantıları ekrandan ayrı bir kutuda topluyor. Micro RGB modelinde ise kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynakları ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Böylece renk ve parlaklık daha hassas yönetiliyor. Bu detay özellikle sanat eserlerindeki tonların korunması açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Binlerce sanat eseri Art Store üzerinden evinizdeki ekrana gelebiliyor

Samsung Art Store da bu deneyimin yalnızca fuar alanıyla sınırlı kalmamasını sağlayan bölüm. Platformda 5.000’den fazla eser, 800’den fazla sanatçı ve 80’den fazla küresel iş ortağının seçkileri bulunuyor. Tate, Art Basel ve Louvre gibi kurumlarla yapılan iş birliklerine ek olarak İstanbul Modern’in bazı eserleri de dünyanın farklı bölgelerindeki Samsung kullanıcılarına ulaştırılıyor.

Samsung, Contemporary Istanbul’daki bu çalışmayı CI BLOOM ile başlayan sanat ve teknoloji yaklaşımının devamı olarak konumlandırıyor. Şirket ayrıca Omdia verilerine dayanarak 2006-2025 döneminde küresel TV pazarında 20 yıl boyunca lider olduğunu belirtiyor. Fuardaki kurgu da televizyonu yaşam alanı ve sanat deneyiminin parçası olarak ele alan yaklaşımı yansıtıyor.