Samsung'un yapay zekâ destekli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Audio Eraser" isimli özellik, kullanıcıların bir videoda istemedikleri sesleri silmelerini sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Galaxy AI özellikleri arasında yer alacak bu yeni özellik, bir videodaki istenmeyen seslerin temizlenmesini sağlayacak.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe'ün iddiasına göre "Audio Eraser" olarak isimlendireceği yeni özellik, kullanıcılara oldukça etkileyici bir deneyim sunacak. Diyelim ki çektiğiniz bir videoda diğer insanların, hayvanların veya rüzgârın sesleri var. Audio Eraser, istemediğiniz bu seslerin temizlenmesini sağlayacak.

One UI 7.1 ile gelebilir

Samsung, Audio Eraser özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin One UI 7.1 ile kullanıma sunulması olası. Ayrıca bu özelliğin Galaxy AI alan tüm modellere değil, sadece üst düzey telefon ve tabletlere sunulacağı da söylentiler arasında. Hatta bazı kaynaklara göre Samsung, Audio Eraser özelliğini Galaxy S25'e özel kılabilir. Tabii tüm bunların netleşmesi için bir süre daha beklenilmesi gerekecek.

Samsung'un Audio Eraser özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.