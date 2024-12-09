Yeni bir rapor, Samsung Galaxy S24'ün satış rakamlarını gözler önüne serdi. Ayrıca çok yakında gelecek S25'ten şirketin nasıl beklentileri olduğunu da gösterdi.

Samsung Galaxy S25 serisiyle buluşmamıza çok az bir süre kaldı. Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi cihazlarını bizlerle buluşturacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken bugün hem bu telefonlar için satış beklentisi hem de S24’ün nasıl performans gösterdiğine dair bilgiler geldi.

The Elec tarafından edinilen bilgilere göre standart, Plus ve Ultra’dan oluşan S24 serisi, geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 35 milyon adet sattı. Cihazlar, 2024’ün çeyrekleri boyunca hep en çok satanlar arasındaydı ve uzun süre sonra bu seviyeye ilk kez gelmişlerdi. Bu da başarılı bir seri olduklarını göstermişti. 35 milyon satış da başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Samsung’un planı S25 serisinde S24’ü geçmek

İddialar, yalnızca S24’ün satış miktarı değil, aynı zamanda şirketin S25 serisi için beklentilerini de gözler önüne seriyor. Buna göre şirket, ocakta piyasaya süreceği S25 serisinde S24’ten daha iyi bir performans bekliyor. Hedef, satışları 37 milyon seviyelerine kadar çıkarmak.

Bunun pek kolay olmayacağını söylememiz yanlış olmaz. Galaxy S24’ün bu kadar çok satmasının arkasındaki sebep, şirketin Galaxy AI ismini verdiği yapay zekâ özellikleriyle birlikte gelen ilk telefonlar olmasıydı. Ancak bu yılda tüm sektörün bu tarz özellikleri getirdiğini gördük. Bu yüzden ciddi iyileştirmeler alacak olsalar da S25 serisinin selefini geçmesi biraz zor gibi.

Son olarak The Elec, şirketin başarısız performans gösteren katlanabilir telefonlarına da değindi. Buna göre şirket, 2025’te mevcut modeller de dahil 7 milyon civarında üretim yapmayı planlıyor. Ancak beklentiler, 6 milyon civarı satış yapacağı yönünde.