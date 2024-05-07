Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarına "Battery AI" isimli bir özellik ekleyeceği öne sürüldü. Bu özellik, yapay zekâ yoluyla cihazın pil ömrünün uzatılmasını sağlayacak.

Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde S24 serisini bizlerle buluşturmuştu. Tabii ki bu serinin en çok dikkat çeken kısmı, Galaxy AI ismi verilen yapay zekâ özellikleriydi. Şimdi ise şirketin bu özelliklere bir yenisini daha eklemeyi planladığı ortaya çıktı.

Yeni bir söylentiye göre Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S25 serisi ile bataryalara da yapay zekâ desteği getirecek. Bu özellik, telefonların batarya ömrünü uzatacak.

Pil ömrünü %10’a varan oranda uzatabileceği söyleniyor

Panda Flash isimli bir kullanıcının kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre cihazlarda “Battery AI” olarak adlandırılan bir özellik göreceğiz. Bu özellik, kapasiteyi artırma gibi çözümler yerine yapay zekâyı kullanarak cihazların bataryasını iyileştirecek. Öyle ki pil ömrünü %5 ila %10 arasında iyileştirebileceği söyleniyor.

Aslında yapay zekâyla pil ömrünü iyileştirme uzun süredir ortalıkta olan bir yöntem. Hatta Samsung’un böyle bir güç tasarrufu özelliği bile var. Bu özellik, kullanıcının neler yaptığını öğrenerek arka plandaki görevleri optimize ediyor ve pil ömrünü artırıyordu. İddiada bahsedilen özellik ise tamamen farklı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Battery AI’ın, CPU ve GPU performansını sınırlamayacağı ve arka plandaki görevleri optimize etmeyeceği söyleniyor. Yani şu anda karşımıza çıkan yazılımlardan farklı çalışacak. Kulağa hayal gibi gelen bu şeyleri nasıl yapacağı konusunda ise şimdilik bir detay paylaşılmamış.

Özellik hakkında çıkan bilgiler bu kadar. Tamamen bir iddia olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gerçek olup olmayacağını cihazlar geldiğinde göreceğiz.