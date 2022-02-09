Samsung ve UNDP ortaklığında hazırlanan Generation 17 programının yeni genç liderleri belli oldu. Bu liderlerden bir tanesi de ülkemizde bir sivil toplum kuruluşunda görev alan Oğuz Ergen oldu.

Gezegenimiz son yıllarda gittikçe daha da kötü bir hâl almaya başladı. Bildiğiniz üzere iklim krizi, yoksulluk ve açlık gibi sorunlar dünyanın pek çok yerinde görülüyor. Birleşmiş Milletler ise bu sorunların önüne geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etmişti.

Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP) ve Samsung ortaklığında ilk kez Ekim 2020’de tanıtılan Generation 17 programı, dünyayı değiştirmeyi hedefleyen genç liderlerin seslerini duyurmasını sağlayarak farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung ve UNDP ortaklığındaki bu programın bu yılki genç liderleri, bu akşam gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklandı.

İşte Generation 17’nin yeni liderleri

Bugün yapılan Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung tarafından tanıtılan S22 ailesi ve Galaxy Tab S8 ailesine ek olarak Generation 17 programının yeni genç liderleri de tanıtıldı. Dünyanın dört bir köşesinden seçilen bu liderlerin içinde Türkiye’den seçilen Oğuz Ergen de bulunuyor.

2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, gezegenimiz korumak ve insanlığı barışa teşvik etmek gibi konuları kendine görev edinen bu program, ülkemizde ve tüm dünyadaki aktivisitleri bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor

Peki Oğuz Ergen kimdir?

Oğuz Ergen, Habitat Derneği isimli sivil toplum kuruluşunda Proje Yöneticisi olarak görev almakta. Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren bir dernek. Ülkemizde TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok projeye destek olan bu dernek aynı zamanda Birleşmiş Millet Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağı.

Ergen aynı zamanda Habitat Derneği'nden önce yedi yıl boyunca da Sosyal İklim Derneği'nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve buradaki görevi de geçtiğimiz kasım ayında son bulmuş. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda da gönüllü öğretmenlik yapmış olan Ergen, artık UNDP'nin yeni liderlerinden biri.