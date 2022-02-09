Samsung’un merakla beklenen tabletleri Galaxy Tab S8, S8 Plus ve S8 Ultra, bugün yapılan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuruldu.

Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde aylardır merakla beklenen S22 ailesini tanıtmıştı. Özellikleriyle kendine hayran bırakan S22 ve S22 Plus’a ek olarak Güney Koreli teknoloji devi şirket, kendisinden kalemli Galaxy S22 Ultra’yı da tanıtmış ve Note serisini kullananların gönlünü almıştı.

Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulan ve aylardır merakla beklenen diğer bir ürün olan tabletler de nihayet tanıtıldı. Gelin hep birlikte Samsung'un tanıttığı yeni Galaxy Tab S8 ailesine bir göz atalım.

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy Tab S8 özellikleri

Ailenin en küçüğü ve en hesaplısı olan Galaxy Tab S8, yine de oldukça güçlü. Her ne kadar ailenin küçük kardeşi desek de Galaxy Tab S8 aslında oldukça büyük ve güçlü bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tabletin özellikleri ise şu şekilde;

Ekran : 11 inç LCD Ekran 120 Hz

: 11 inç LCD Ekran 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13MP+ 6 MP geniş açı

13MP+ 6 MP geniş açı Ön Kamera: 12MP

12MP Batarya: 8.000 mAh – 45W hızlı şarj

8.000 mAh – 45W hızlı şarj Bağlantı: Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde)

Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde) İşletim Sistemi: Android 12, One UI

Android 12, One UI Renkler: Grafit, Pembe Altın ve Gümüş

Grafit, Pembe Altın ve Gümüş Boyutlar: 165.3 x 253.8 x 6.4 mm

165.3 x 253.8 x 6.4 mm Ağırlık: 503 gram

Samsung Galaxy Tab S8 Plus özellikleri

Hem Galaxy Tab S8'den daha büyük olsun hem de Tab S8 Ultra'dan ucuz olsun diyenlerin gözdesi olacak olan Galaxy Tab S8 Plus ise özellikle ekran büyüklüğü ve türü ile Galaxy Tab S8'i geride bırakıyor. Galaxy Tab S8 Plus'ın özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 12.4 inç Süper Amoled Ekran 120 Hz

12.4 inç Süper Amoled Ekran 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13MP+ 6 MP geniş açı

13MP+ 6 MP geniş açı Ön Kamera: 12MP

12MP Batarya: 10.900 mAh – 45W hızlı şarj

10.900 mAh – 45W hızlı şarj Bağlantı: Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde)

Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde) İşletim Sistemi: Android 12, One UI

Android 12, One UI Renkler: Grafit, Pembe Altın ve Gümüş

Grafit, Pembe Altın ve Gümüş Boyutlar: 185 x 285 x 5.7 mm

185 x 285 x 5.7 mm Ağırlık: 567 gram

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra özellikleri

Galaxy Tab S8 ailesinin en büyük ve en güçlü üyesi olan Galaxy Tab S8 Ultra, sahip olduğu çift on kamerası, ekran içi parmak izi okuyucusu, devasa bataryası ve daha birçok özelliği ile ailenin diğer üyelerinden çok daha güçlü bir model olduğunu kanıtlıyor. Galaxy Tab S8 Ultra'nın teknik özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 14.6 inç Süper Amoled Ekran 120 Hz

14.6 inç Süper Amoled Ekran 120 Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB / 16 GB

8 GB / 16 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 13MP+ 6 MP geniş açı

13MP+ 6 MP geniş açı Ön Kamera: 12MP ana kamera / 12 MP geniş açılı kamera

12MP ana kamera / 12 MP geniş açılı kamera Batarya: 11.200 mAh – 45W hızlı şarj

11.200 mAh – 45W hızlı şarj Bağlantı: Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde)

Wifi, Bluetooth, 5G (Sim kartlı modellerde) İşletim Sistemi: Android 12, One UI

Android 12, One UI Renkler: Grafit

Grafit Boyutlar: 208.6 x 326.4 x 5.5 mm

208.6 x 326.4 x 5.5 mm Ağırlık: 726 gram

Ayrıca tüm bu özelliklere ek olarak Galaxy Tab S8 modelinde tabletin yan tarafında bulunan parmak izi okuyucu Tab S8 Plus ve Ultra modellerinde ekranın içine entegre edilmiş durumda. Her 3 tablette de gürültü engelleme sistemleri mevcut ve S22 Ultra’da olduğu gibi düşük gecikmeli yeni S-Pen’lere sahip.

Samsung ayrıca bu yeni S-Pen’lerin S22 ailesi ve Tab S8 ailesinde birbirleriyle uyumlu çalışabileceğini de açıkladı. Yani bir yandan Tab S8 tabletinizi çizim yaparken tuval olarak kullanıp bir yandan da telefonunuzu palet olarak kullanabileceksiniz.

Galaxy S22 ailesini incelediğimiz videomuza da göz atmak isterseniz: