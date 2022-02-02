Samsung Galaxy S22 ve S22+ Bilinen Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un 2022 model amiral gemisi telefonları Galaxy S22 ve Galaxy S22+, çok yakında tanıtılacak. Peki bu akıllı telefonlar, tüketiciye neler vadediyor? İşte bilinen tüm özellikleri ve sızdırılan fiyatı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022 model amiral gemisi telefonu Galaxy S22 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinlikte, 3 model olarak karşımıza çıkacak serideki telefonlara ait tüm detaylar gün yüzüne çıkacak. Peki Samsung Galaxy S22 ailesinin ilk iki modeli olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+, tüketiciye neler sunacak?

Samsung, 2022 model amiral gemisi telefonlarında daha çok performansa odaklandı. Galaxy S22 ve Galaxy S22+ özelinde baktığımızda, tasarım anlamında olağandışı yenilikler görmüyoruz. Arka kamera tasarımı Galaxy S21 ailesi ile neredeyse aynı. Ancak Galaxy S22 Ultra'da bambaşka bir tasarımla karşılaşacağımızı şimdiden söyleyelim.

Tasarım:

Samsung Galaxy S21 ailesi, en çok da kamera çıkıntısı ile tüketiciler arasında tartışılmıştı. Bu durumun farkında olan Samsung, Galaxy S22'de de bu tasarımı tercih etti. Bu bağlamda, yeni amiral gemisi telefonlar sol köşeye sabitlenmiş çıkıntılara sahip üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Telefonun ön yüzünde ise delikli ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran, kavis de içermiyor.

Ekran:

Samsung Galaxy S22 ailesinde, 3 farklı ekran boyutu bizleri karşılıyor. Bu bağlamda; Galaxy S22'de 6,06 inç büyüklüğünde FHD AMOLED, Galaxy S22+'ta ise 6,5 inç büyüklüğünde FHD AMOLED ekran yer alıyor. Her iki model de 120 Hz tazeleme oranı ile tüketicilere pürüzsüz bir deneyim sunacak. Parmak izi okuyucu sensörler ise tahmin edebileceğiniz gibi telefonun ekranına gömülü olarak karşımıza çıkıyor.

Performans:

Galaxy S22 ve Galaxy S22+, Türkiye pazarına Exynos 2200 işlemci ile gelecek. Kısa bir süre önce duyurulan bu işlemci, AMD'nin RDNA2 mimarisine sahip Xclipse 920 isimli GPU'suna sahip. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim çünkü AMD, bu işlemci ile mobil oyun dünyasına da resmen giriş yapmış oldu. Exynos 2200'ün 4 adet Cortex-A510, 3 adet Cortex-A710 ve 1 adet de Cortex-X2 çekirdeğine sahip olduğunu belirtelim.

Samsung, 2022 model amiral gemisi telefonlarında 8 GB RAM kullanmayı tercih etti. Android 12 tabanlı One UI 4, telefonlardaki depolama alanının 4 GB gibi bir bölümünü sanal RAM olarak kullandırabiliyor. Bunu da hesaba kattığımızda her iki cihazın da 12 GB RAM'e sahip gibi çalışabileceğini söyleyebiliriz. Depolama alanı konusunda da ise artık standart hale geldiği üzere 128 GB ya da 256 GB olmak üzere farklı tercihlerde bulunabileceğiz. Bataryalar ise Galaxy S22'de 3.800 mAh (25 watt hızlı şarj), Galaxy S22+'ta 4.600 mAh (45 watt hızlı şarj) olarak tercih edildi.

Kamera:

Samsung'un 2022 model amiral gemisi telefonlarının ikisinde aynı kamera kurulumu yer alıyor. Bu noktada hem Galaxy S22'nin hem de Galaxy S22+'ın 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP de 3x optik yakınlaştırma özellikli telefoto kamera bulunduğunu belirtelim. Delikli tasarıma sahip ekranda yer alan ön kamera ise 10 MP çözünürlük sunuyor. Exynos 2200, bu kameraların 8K 30 fps video çekebilmelerine imkan tanıyacak.

Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri:

Ekran: 6,06 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD, 120 Hz tazeleme

6,06 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD, 120 Hz tazeleme İşlemci: Exynos 2200

Exynos 2200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Android 12 tabanlı One UI 4 Batarya: 3.800 mAh (25 watt hızlı şarj)

Samsung Galaxy S22+ teknik özellikleri:

Ekran: 6,50 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD, 120 Hz tazeleme

6,50 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD, 120 Hz tazeleme İşlemci: Exynos 2200

Exynos 2200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Android 12 tabanlı One UI 4 Batarya: 4.600 mAh (45 watt hızlı şarj)

Samsung Galaxy S22 ve S22+ fiyatı (sızıntı):