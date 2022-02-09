Samsung'dan Apple Göndermeli Galaxy S22 Reklamı

Bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde tanıttığı ürünleriyle teknoloji severleri son derece heyecanlandıran Samsung'tan, etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy S22 ailesine özel bir reklam filmi geldi. Reklam filminde Samsung, rakibi Apple'ı hedef almayı da es geçmedi.

Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün gerçekleşen bir etkinlikle 2022 model amiral gemisi telefonları Galaxy S22, Galaxy S22+ ve S22 ailesinin şimdiye kadarki en yüksek modeli olan S22 Ultra’yı tanıttı. Oldukça olumlu tepkiler alan Samsung’un yeni akıllı telefonları, teknoloji meraklılarından geçer not almayı başardı.

Samsung bir de Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ı tanıttığı özel bir reklam filmi yayınladı. Netflix’in popüler dönem dizisi Bridgerton ortaklığıyla gerçekleştirilen reklam filminde Samsung, en büyük rakibi Apple’a deyim yerindeyse ‘laf attı’.

Samsung'tan Netflix'in popüler dizisi Bridgerton'lı reklam filmi

Bridgerton dizisinde Kraliçe Charlotte’u canlandıran ünlü oyuncu Golda Rosheuvel’i yine aynı rolde izlediğimiz reklamda, senaryo gereği iki adamın gelerek kraliçelerine ‘hediye’lerini sunduğu görülüyor. Bu adamlardan ilkinin adının 'Lord Macintosh' olması ise oldukça dikkat çekiyor.

Bildiğiniz üzere Macintosh, ya da kısaca Mac, Apple’ın bilgisayarlarına verilen isim. Kraliçeye hediye olarak ‘yağmurluk’ sunan Lord Macintosh’un bu hediyesi ise kraliçeyi etkilemeyi pek de başaramıyor. Bu da demek oluyor ki Samsung, Apple’ın artık modasının geçtiğini ve kimseyi etkilemeyi başaramadığını söylemek istiyor.

Lord Macintosh’un ardından gelen Lord Tristar ise kraliçeye hediye olarak Galaxy S22'yi sunuyor. Lord Tristar’ın bir sanat eseri gibi tabloların içinde sunduğu ve çarpıcı renk paleti ile kamera özelliklerini öve öve bitiremediği Galaxy S22, kraliçenin beğenisini kazanmayı başarıyor.

İşte karşınızda Samsung'un Apple'ı 'gömdüğü' reklam filmi

Göz atmak isteyenler için; Samsung Galaxy S22 serisini inceledik!