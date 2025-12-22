Samsung, Bugüne Kadarki En Hafif ve En İnce Süpürgesi Jet Fit'i Tanıttı

Samsung, Jet Fit isimli kablosuz dikey süpürgesini tanıttı. Ürün, bugüne kadarki en ince ve en hafif Samsung süpürge olarak kayıtlara geçti. İşte özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleridnen biri olan Samsung, farklı farklı kategorilerinden ürünleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Akıllı ev aletleri de bunlar arasında. Şimdi ise şirket, özellikleriyle herkesin kendi evinde olsun isteyeceği Jet Fit isimil yeni kablosuz dikey elektrikli süpürgesini tanıttı.

Samsung’un yeni ürünü, şirketin bugüne kadarki en hafif ve en ince dikey süpürgesi olarak geliyor ve inanılmaz rahat bir kullanımı kullanıcılarla buluşturuyor. Öyle ki Jet Fit modeli yalnızca 1,96 kg ağırlığında. Fırçası ve hortumu çıkarıldığında ise ağırlığı 1,18 kg seviyelerine kadar düşüyor.

Samsung’un en ince süpürgesi Jet Fit neler sunuyor?

Hafif ve ince tasarıma sahip olmasına rağmen özelliklerden ödün vermeyen bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Cihazın dijital invertörlü motoru, 180W emiş gücünü kullanıcıya sunuyor. Böylece tozları ve kirleri iyi bir şekilde çekebildiğini söyleyebiliriz. Bu motor, 115 gram gibi inanılmaz hafif bir şekilde tasarlanmış.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Jet Fit, tek şarjla 50 dakikaya kadar dayanabilen çok ince bir bataryayla çalışıyor. Yan tarafında bulunan LED ışıkları ise karanlıkta görünürlüğü artırıyor. Cihazda aktif ince fırça özelliği de var. Böylece köşeleri ve dar alanları kolayca temizleyebiliyor. Çift etkili temizleme yapısıyla da tozu ve kiri kaldırıp yakalıyor. Fırçaları ise saçların birbirine dolanmasını engelliyor.

Süpürgenin sapında bir LCD ekran da var. Bu ekran; cihazın durumunu, modunu, mevcut emiş gücünü ve kalan pil ömrünü gösterebiliyor. Ayrıca pil tasarrufu sağlayacak özellikleri de var. Örneğin temizliğe ara verdiğinizi veya sapı duvara dayadığınızı algılarsa çalışmayı durdurup bekleme moduna geçebiliyor.

Ürünün önümüzdeki ay ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşecek CES 2026 fuarında sergileneceği açıklanmış. Güney Kore’de ise yakında satışa çıkacakmış. Başlangıç fiyatı 474 dolar olarak açıklandı. Fiyatları modeline göre 541 dolara kadar çıkıyor.