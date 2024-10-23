Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen bütçe dostu katlanabilir telefonu ne yazık ki söylentilerden ibaret olarak kalacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6’nın Temmuz ayında tanıtılmasından önce Samsung'un bütçe dostu katlanabilir telefon çıkaracağı yönünde çeşitli söylentiler dolaşıyordu ancak bu söylentiler görünüşe göre söylentiden ibaret kalmaya devam edecek.

Samsung, bu hafta yalnızca Galaxy Z Fold Special Edition adını verdiği, mevcut modelin biraz daha ekonomik bir versiyonunu duyurdu ancak birçok kullanıcının beklediği bütçe dostu model ne yazık ki piyasaya sürülmemişti. Bugün ise Samsung, bütçe dostu katlanabilir telefona yönelik planlarını iptal ettiğini resmî olarak açıkladı.

Bütçe dostu katlanabilir telefon gelmeyecek

Samsung yöneticilerinden biri Güney Koreli haber kaynağı Sisa Journal'a verdiği bir demeçte, şirketin daha ucuz bir katlanabilir telefon modeli çıkarmayı planlamadığını açıkladı. Bu karar hem Galaxy Z Fold hem de Galaxy Z Flip serilerini kapsıyor.

“Premium bir ürün olarak değil, kullanıcıların tercihlerine göre seçim yapabilecekleri bir model üzerinde çalışmalıyız. Şu anda daha bütçe dostu bir telefon çıkarmayı planlamıyoruz.”

Bazı kaynaklardan gelen iddialar ise bu açıklamanın Samsung'un kısa dönem planlarına işaret ettiğini belirtiyor. Söylentiler, Samsung’un bütçe dostu katlanabilir modelini 2025 veya 2026 yıllarına kadar ertelediği yönünde.

Çin pazarındaki rekabet Samsung'u etkilemiş olabilir

En başa dönecek olursak, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 ile birlikte bir Galaxy Z Fold FE modeli de tanıtacağı iddia ediliyordu ancak çeşitli teknik sorunlar ve özellikle cihazın incelik bakımından beklentileri karşılayamaması nedeniyle bu modelin piyasaya sürülmesi konusunda belirsizlik oluşmuştu. Ek olarak Çin pazarında da daha bütçe dostu modeller gördüğümüz için Samsung'un bu stratejiyi tamamen rafa kaldırmış olma ihtimali de mümkün.

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