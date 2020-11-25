Samsung, Giriş Seviye İki Yeni Telefonunu Duyurdu

Samsung, Avrupa pazarı için hazırladığı bütçe dostu akıllı telefonlarını duyurdu. "Galaxy A02s" ve "Galaxy A12" olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, bazı ortak özelliklere ve birbirleriyle paralel fiyatlandırmalara sahipler. Telefonlar, birkaç ay içinde piyasaya sürülecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikle akıllı telefon ürün gamını genişletti. Bütçe dostu olan iki telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, "Galaxy A12" ve "Galaxy 02s" isimli telefonlarını duyurdu. Ancak tüketiciler, bu akıllı telefonlara ulaşabilmek için birkaç ay daha beklemek zorunda kalacaklar.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre her iki model de 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan ekranlara sahipler. Kullanıcılar, Galaxy A12'de 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamera ile karşılaşıyorlar. Parmak izi tarayıcı sensörse Galaxy A12'nin yan paneline monte edilmiş olarak gelecek.

Samsung'un yeni akıllı telefonları işte böyle görünüyor

Samsung Galaxy A12, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. 6 GB'ye kadar RAM ile desteklenen bu güç, 128 GB'ye kadar da depolama alanıyla destekleniyor. 15 watt hızlı şarj desteği sunan telefonun bataryası 5000 mAh olarak karşımıza çıkarken, telefonda 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy A12 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+, TFT

6,5 inç HD+, TFT İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 6 GB'ye kadar

6 GB'ye kadar Depolama: 128 GB'ye kadar (microSD desteği ile 1 TB'ye kadar artırılabilme)

128 GB'ye kadar (microSD desteği ile 1 TB'ye kadar artırılabilme) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Samsung Galaxy A02s'in özelliklerine baktığımızda, yine 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekran görüyoruz. Snapdragon 450 işlemciden güç alacak telefon, 3 GB RAM ve 32 GB de depolama alanıyla destekleniyor. 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip telefon da tıpkı Galaxy A12'deki gibi 15 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonun ön kamera çözünürlük değeri bilinmezken, arka tarafta 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy A02s teknik özellikleri ise şöyle

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+

6,5 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: Snapdragon 450

Snapdragon 450 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

Samsung Galaxy A02s ve Galaxy A12 fiyatları