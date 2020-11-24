Motorola, Giriş Seviye Telefonu Moto E7'yi Duyurdu

Motorola, giriş seviye yeni telefonu Moto E7'yi duyurdu. Oyun oynatma imkanı neredeyse olmayan telefon, basit uygulamaları çalıştırabilecek şekilde tasarlanmış. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek telefonun fiyatı ise yüz güldürecek türden.

Akıllı telefon sektöründe bir türlü istenen noktaya ulaşamayan Motorola, düzenlediği bir etkinlikte yeni bir akıllı telefon duyurdu. "Moto E7" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, giriş seviye özelliklere sahip oluşunun yanı sıra oldukça da uygun fiyatlı.

Moto E7'nin 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir Max Vision ekranı bulunuyor. Çentikli yapıdaki bu ekranın üzerinde, 5 MP çözünürlük sunan ön kameraya yer verilmiş. Parmak izi tarayıcı ise telefonun arka kısmında, şirketin geleneksel olarak tasarladığı şekilde, Motorola logosuyla bulunuyor.

Moto E7 işte böyle görünüyor

Motorola'nın giriş seviye yeni telefonu, MediaTek Helio G25 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 2 GB RAM ve 32 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Kullanıcılar, diledikleri takdirde telefonun depolama alanını genişletebiliyorlar. İşletim sistemi tarafından Android 10 bizleri karşılarken, telefonun 4000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor.

Telefonun arka kısmında kare olarak dizayn edilmiş ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera ile 2 MP çözünürlük sunan makro kamera yer alıyor. Telefonun kamera kurulumunda, dördü bir arada dört piksel teknolojisi tercih edilmiş.

Moto E7 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+ (1600 x 720 piksel), IPS LCD

6,5 inç büyüklüğünde HD+ (1600 x 720 piksel), IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Motorola yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonu, mavi, gri ve kırmızı renklerde satın alınabilecek. Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkelerde satın alınabilecek olan telefonun fiyatı ise 140 dolar (yaklaşık 1,100 TL + vergiler) olarak açıklandı.