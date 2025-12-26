Tümü Webekno
Samsung'un Aşırı Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy A07, Akü Gibi Bataryayla Gelecek!

Samsung'un Galaxy A07'nin 5G versiyonu için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Bu bütçe dostu telefon, en çok da batarya kapasitesinde yaşanacak iyileştirme ile dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Türkiye'de de sattığı aşırı ucuz telefonu Galaxy A07 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, bu modelin 5G versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik Samsung Galaxy A07 5G, sahip olacağı batarya kapasitesi ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A07, Samsung hayranları için artık standart kabul edilen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipti. Brezilya'da sertifikalanan 5G versiyon, bu kapasitenin daha da artırılacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy A07 5G, 6.000 mAh batarya ile gelecek!

Başlıksız-1

Brezilya'daki düzenleyici kurumun veri tabanında yer alan bilgilere göre Samsung, Galaxy A07 5G'de 6.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanacak. 4G versiyonda bulunan 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklerse yeni versiyonda bulunmaya devam edecek. Bu arada; 5G destekli Galaxy A07'nin MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alacağı konuşuluyor.

2026 Asgari Ücreti ile Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar 2026 Asgari Ücreti ile Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Sektör kaynaklarına göre Samsung, Galaxy A07 5G'yi birkaç hafta içerisinde duyuruacak. Gerçekleştirilecek duyuru ile bütçe dostu telefonun tüm özellikleri ve resmî fiyatı gün yüzüne çıkacak. Yeni versiyon, en az 4G versiyon kadar dikkat çekecek diyebiliriz.

