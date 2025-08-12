Samsung Galaxy S25 FE'nin tasarımını gözler önüne seren render görüntüler paylaşıldı. Telefon, şaşırtıcı olmayan bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılı için lansman dönemini büyük oranda tamamladı. Ancak milyonların beklediği bir model daha var. O model, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S25 FE. Ekim ayı gibi piyasaya sürülmesi planlanan telefon, nispeten uygun fiyata amiral gemisi özelliklerle donatılacak.

Aslına bakacak olusak Samsung Galaxy S25 FE'nin pek çok özelliği gün yüzüne çıkmış durumda. Yaşanan yeni bir sızıntı ise Samsung'un yaklaşmakta olan telefonunun tasarımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy S25 FE işte böyle görünecek:

Samsung Galaxy S25 FE için paylaşılan render görüntüler, telefonun tasarımının genel olarak Galaxy S25 ailesine benzeyeceğini gözler önüne seriyor. Hatta şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz; Galaxy S25 FE, Galaxy S25+ ile neredeyse tamamen aynı görünümde olacak. İki telefon arasındaki tek fark, FE modelin biraz daha kalın çerçevelerle donatılacak olması.

Samsung Galaxy S25 FE, artık çok büyük oranda netleşti. Bundan sonraki süreçte Samsung'un resmî lansmanını beklemekten başka bir şey kalmadı. Telefonun kabul edilebilir bir fiyattan çıkış yapması, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde büyük ilgi görmesini sağlayabilir.