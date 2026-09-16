Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A08 4G modelini sessiz sedasız duyurdu.

Samsung’un en çok beklenen modellerinden biri de şüphesiz bütçe dostu A serisinin yeni üyesi olacak Galaxy A08’di. Yakın zamanda 4G versiyonun listelendiğini görmüştük. Şimdi ise telefon, herhangi bir lansman veya resmî basın açıklaması olmadan sessiz sedasız bir şekilde duyuruldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Telefon tasarım tarafında gümüş, yeşil ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Önde çentikli tasarım devam ederken arkada pil şeklinde kamera bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Galaxy A08 4G özellikleri

Ekran 6,7 inç, 720x1600 piksel, LCD İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6000 mAh İşletim sistemi One UI 9 (Android 17)

Telefonda 720x1600 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç boyutunda bir LCD ekran kullanılmış. Ekranın üst kısmında çentik içerisine gizlenmiş 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Telefon, beklendiği gibi MediaTek’in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor..

Kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzü ile çıkacak Galaxy A08 4G modeli, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ana kameraya ve f/2.4 diyaframlı 2 MP yardımcı sensöre sahip. 6000 mAh’lik büyük bir bataryası olduğunu belirtelim. Hızlı şarj desteği açıklanmadı ancak 25W olduğunu düşünebiliriz. Telefonun Avrupa fiyatı henüz açıklanmadı.