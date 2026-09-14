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Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A08'in Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

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Samsung'un yakında tanıtacağı bütçe dostu model Galaxy A08'in tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Telefon, ülkemize de gelecek.

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A08'in Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un A serisinde konumlandırdığı bütçe dostu modelleri de amiral gemileri kadar ilgi görmeyi başarıyor. Özellikle fiyatların uçtuğu ülkemizde bu tarz telefonların kullanıcılar tarafından sıkça tercih edildiğini görüyorduk. Bu yüzden de A07’nin halefi olacak Galaxy A08 modeli heyecanla bekleniyordu.

Şimdi ise yeni bütçe dostu Samsung telefon olacak Galaxy A08 modeli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir online perakende sitesinde listelendi. Bu listeleme, telefonun tasarımını ve özelliklerini gözler önüne serdi.

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Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A08'in Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
Ekran Resmi 2026-09-14 08.22.41
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Samsung Galaxy A08 neler sunacak?

Ekran Resmi 2026-09-14 08.22.41

Samsung Galaxy A08, ön tarafında 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç boyutunda bir PLS LCD ekran paneli taşıyacak. Önde çentikli tasarım arkada ise sol üste yerleştirilen pil görünümlü kamera tasarımı göreceğiz. Ekranın 720x1600 piksel çözünürlük sunacağı ifade ediliyor.

Cihazın kalbinde 2.2 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Perakende listesinde çip setinin adı doğrudan belirtilmese de daha önceki sızıntılarda MediaTek Helio G99 olduğu görülmüştü. Bu işlemcinin 4/6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolamayla eşleştiğini göreceğiz.

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Kamera kurulumunda arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP derinlik sensörünün eşlik ettiği ikili bir sistem yer alacak. Ön tarafta ise damla çentik içerisine yerleştirilmiş 8 MP selfie kamerası bulunacak. Toza ve su sıçramalarına karşı IP64 dayanıklılık sertifikasına sahip olan model, 25W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh bataryayla gelecek ve A07’ye kıyasla %20 daha büyük batarya sunacak.

Son olarak telefonun fiyatı da bu listelemede ortaya çıkmış. BAE’de, 179 dolar civarına denk gelen çok uygun bir fiyattan satılacak. Telefonun Ekim 2026’da tanıtılmasını bekliyoruz.

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