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Samsung Galaxy A18 4G, Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Samsung, giriş-orta segmentte konumlanan yeni telefonu Galaxy A18 4G'yi duyurdu.

Samsung Galaxy A18 4G, Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un bugün duyurduğu yeni A serisi telefonlar yalnızca A08 ile sınırlı değildi. Güney Kore merkezli teknoloji devi, aynı zamanda Fransa, Norveç ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde basın bültenleri yayımlayarak yeni modeli Galaxy A18 4G'yi resmî olarak tanıttı.

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Bir önceki nesil olan Galaxy A17 4G modelinin mütevazı bir güncellemesi olarak nitelendirilebilecek olan Galaxy A18 önde eskimiş diyebileceğimiz çentikli tasarımla geliyor. Arkada ise pil şeklinde kamera kurulumuna sahip. 7.7 mm kalınlık ve 196 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy A18 4G, Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Ekran Resmi 2026-09-16 07.14.58

Galaxy A18 4G özellikleri

Ekran Resmi 2026-09-16 07.14.58
Ekran 6,7 inç, 1080x2340, 90 Hz, Super AMOLED
İşlemci Exynos 1610
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi One UI 9 (Android 17)

Ekranına baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde, 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan ve 90Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir panelin bizi karşıladığını görüyoruz. En önemli değişim işlemcide yaşanmış. Firma, önceki modelde yer alan Helio G99 çipsetini terk ederek kendi üretimi olan yepyeni bir Exynos 1610 işlemciye geçiş yapmış durumda. Ona 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Gri, açık mavi ve siyah seçenekleriyle sunulduğunu belritelim.

Kamera kurulumu önceki nesil ile benzerlik sergiliyor. 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerası var. Ona 5 MP’lik ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Önde ise 13 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. 5000 mAh bataryaya sahip telefon, Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemiyle çıkıyor ve 6 yıl işletim sistemi güncellemesi sözü veriyor. Fiyatı ise 280 euro olarak açıklandı.

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