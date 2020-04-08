Samsung’un fiyat/performans telefonu Galaxy A21 tanıtıldı. Infinity-O ekrana sahip telefon, yüksek kapasiteli batarya isteyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung’un daha çok orta sınıf akıllı telefonlarını tanıttığı A serisine ait yeni cihazı Galaxy A21 tanıtıldı. Uzun süreden beri hakkında pek çok söylentiye maruz kaldığımız Galaxy A21’i duyuran şirket, giriş/orta sınıf cihazlara yeni bir alternatif sunuyor.

6,5 inçlik HD+ bir Infinity-O ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy A21'in ön kamerası sol üst köşeye yerleştirilmiş. Telefon, Infinity-O ekrana sahip olsa da çerçeveler biraz kalın görünüyor. Özellikle alt çerçeve, günümüz telefonlarında gördüğümüz çerçevelerden biraz daha kalın.

Samsung Galaxy A21 neler sunuyor?

Telefonun arkasına baktığımızda bizleri 4’lü kamera kurulumu karşılıyor. 16 MP birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan arka kamera kurulumuna ek olarak ön tarafta 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A21’in işlemcisini açıklamadı ancak daha önce Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre telefonda MediaTek Helio P35 yonga seti bulunuyor. 3 GB RAM’e sahip Galaxy A21, microSD kartla beraber 512 GB’a kadar genişletilebilen 32 GB depolama alanı sunuyor. Telefonun en beğenilen noktalarından birisiyse pili. Donanımına göre yüksek sayılabilecek 4.000 mAh’lik bir bataryaya sahip Galaxy A21, aynı zamanda 15 W hızlı şarjı destekliyor.

Samsung Galaxy A21 fiyatı:

Samsung’un piyasada her gelirden kullanıcıyı hedeflediği Galaxy A21, 249,99 dolardan satışa sunulacak. ABD’de 2/3 ay içerisinde satışa sunulması beklenen telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Samsung Galaxy A21 teknik özellikleri: