Samsung Galaxy A21’in Tasarımını Gösteren Yeni Görseller

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı telefonu Galaxy A21'in tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler, akıllı telefonun dört arka kamerayla birlikte geleceğini gösteriyor.

Sızıntılarla başı sürekli dertte olan Samsung’un geçtiğimiz hafta Galaxy A11 ve Galaxy A41 cihazlarına ait render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tam bu cihazları unuttuk derken bu kez de firmanın orta segmente ait yeni akıllı telefonu Galaxy A21’e ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Görselleri ilk defa geçtiğimiz aralık ayında basına yansıyan akıllı telefon, o zamanki iddialara göre çentikli bir ekran ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacaktı ancak ortaya çıkan yeni görüntülere baktığımızda Galaxy A21, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak ve çentik yerine ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir ön kamera kullanacak.

Samsung Galaxy A21 neler sunacak?

Telefonun arka tarafında dörtlü kamera kurulumuna eşlik eden bir LED flaş görebiliyoruz. Bununla birlikte dikkat çeken bir diğer noktaysa kameraların hemen yan tarafında bulunan parmak izi sensörü. 2020 yılı içerisinde çıkacak bir telefonda arkaya monte edilmiş parmak izi sensörünün bir nebze şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada pek çok üretici, çok daha uygun fiyatlı telefonlarında bile parmak izi sensörünü ekrana yerleştirmeyi başarıyor.

Güney Koreli firma, şimdiye dek Galaxy A21 hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bununla birlikte şirkete yakın kaynaklar, telefonun Exynos 7904 işlemciyle birlikte 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacağını söylüyor. Diğer aktarılanlar arasında telefonun HD+ AMOLED ekranla ve 4.000 mAh’lik nispeten büyük sayılabilecek bir bataryayla geleceği bilgisi de yer alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung Galaxy A21’in ne teknik özellikleri, ne fiyatı, ne de tanıtım tarihi henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bu noktada herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.