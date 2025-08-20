Samsung'un orta segmentteki en sevilen modellerinden Samsung Galaxy A55'in tüm özelliklerini ve fiyatını sizin için bir araya getirdik.

Samsung'un orta segmentteki iddialı modeli Galaxy A55, şık tasarımı, güçlü özellikleri ve gelişmiş kamera yetenekleriyle dikkat çekiyor. Piyasaya çıktığı günden bu yana popülerliğini koruyan model, yeni bir telefon arayışında olan kullanıcıların aklında "Samsung Galaxy A55 alınır mı?" sorusunu gündeme getiriyor.

Metal çerçevesi ve cam arka yüzeyiyle premium bir hissiyat sunan bu telefon, günlük kullanımdan yoğun oyun seanslarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. İçeriğimizde telefona dair merak ettiğiniz her şeyi derleyecek ve aklınızdaki soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy A55 tasarımı

Samsung, Galaxy A55 modelinde A serisinin tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor. Cihaz, önceki nesillerden farklı olarak alüminyum çerçeve ve cam arka kapak kombinasyonuyla geliyor. Bu malzeme seçimi, telefona daha premium ve sağlam bir his kazandırırken, amiral gemisi S serisine daha da yaklaştırıyor.

Telefonun düz kenarları ve sade kamera dizilimi, modern ve minimalist bir görünüm sergiliyor. IP67 sertifikası sayesinde 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca suya ve toza karşı dayanıklılık göstermesi de Galaxy A55'i rakiplerinden ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A55 ekranı

Galaxy A55, 6.6 inç boyutunda, Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Samsung'un ekran teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan bu panel, canlı renkleri, derin siyahları ve yüksek kontrast oranıyla göz alıcı bir görsel deneyim sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde arayüzde gezinirken, sosyal medyada akış yenilerken veya oyun oynarken son derece akıcı bir kullanım hissi sağlıyor.

"Vision Booster" teknolojisi ile 1000 nit'e kadar ulaşan parlaklık, doğrudan güneş ışığı altında bile ekranın net bir şekilde görülebilmesine olanak tanıyor. Ekran içi parmak izi okuyucusu ise hem hızlı hem de güvenli bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi sunuyor.

Samsung Galaxy A55 performansı

Samsung Galaxy A55, gücünü Samsung'un kendi üretimi olan 8 çekirdekli Exynos 1480 işlemcisinden alıyor. 4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci; günlük görevlerde, çoklu uygulama kullanımında ve sosyal medyada akıcı bir performans sergiliyor. Önceki nesil Exynos işlemcilere göre hem CPU hem de özellikle AMD RDNA2 mimarili Xclipse 530 GPU tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

Bu donanım, popüler oyunları orta ve yüksek grafik ayarlarında rahatlıkla çalıştırabiliyor ancak en üst düzey grafik performansı arayan ve rekabetçi oyunları en yüksek kare hızlarında oynamak isteyen kullanıcılar için Samsung'un amiral gemisi S serisi telefonlar daha mantıklı bir seçenek olabilir.

Samsung Galaxy A55 kamerası

Kamera, Galaxy A55'in en iddialı olduğu alanlardan biri. Cihazın arkasında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor:

50 MP Ana Kamera (f/1.8, OIS) : Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip bu ana sensör, özellikle düşük ışık koşullarında ve hareketli anlarda net, titreşimsiz fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak tanıyor. Gündüz çekimlerinde renk doğruluğu ve detay seviyesi oldukça başarılı.

: Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip bu ana sensör, özellikle düşük ışık koşullarında ve hareketli anlarda net, titreşimsiz fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak tanıyor. Gündüz çekimlerinde renk doğruluğu ve detay seviyesi oldukça başarılı. 12 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2) : Manzara ve kalabalık grup fotoğrafları için ideal olan bu kamera, 123 derecelik geniş bir görüş alanı sunuyor.

: Manzara ve kalabalık grup fotoğrafları için ideal olan bu kamera, 123 derecelik geniş bir görüş alanı sunuyor. 5 MP Makro Kamera (f/2.4): Yakın plan çekimlerde detayları yakalamak için kullanılıyor.

Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Hem arka hem de ön kamera ile 4K 30fps video kaydı yapabilme yeteneği, cihazın video performansını da üst seviyeye taşıyor. Samsung'un Gelişmiş AI Görüntü Sinyal İşleme (ISP) teknolojisi ve Gece Portresi modu, zorlu ışık koşullarında bile etkileyici sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy A55 pili

5.000 mAh kapasiteli büyük pili, Samsung Galaxy A55'in en güçlü yönlerinden birini oluşturuyor. Bu pil, optimize edilmiş işlemci ve verimli Super AMOLED ekran ile birleştiğinde, tek şarjla yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ortalama kullanımda ise bu süre 1.5 güne kadar uzayabiliyor.

Telefon ayrıca 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Rakipleri arasında 67W gibi çok daha yüksek şarj hızları sunan modeller olsa da A55'in şarj performansı çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

Ekran 6.6 inç, 1080 x 2340 (FHD+)

Super AMOLED, 120Hz,

Gorilla Glass Victus+ İşlemci Exynos 1480 RAM 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB

(1 TB'a kadar microSD desteği) Arka Kamera 50 MP (f/1.8, OIS)

12 MP (f/2.2, Ultra Geniş Açı)

5 MP (f/2.4, Makro) Ön Kamera 32 MP (f/2.2) Pil 5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14, One UI 6.1

Samsung Galaxy A55 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A55, tıpkı diğer telefonlarda olduğu gibi depolama seçeneklerine göre farklı fiyat etiketlerine sahip. Ağustos 2025 itibarıyla güncel Türkiye fiyatlarına göz attığımızda 128 GB modelin ortalama 17.500 - 18.500 TL bandında bulunabildiğini söyleyebiliriz. 256 GB model ise ortalama 19.000 - 20.000 TL bandında bulunabilmekte.

Samsung Galaxy A55 hâlâ alınır mı?

Samsung Galaxy A55; premium tasarımı, suya ve toza dayanıklılığı, göz alıcı ekranı, optik görüntü sabitlemeli başarılı ana kamerası ve uzun pil ömrü ile orta segmentte tercih edilebilecek bir telefon.

Yine de karar verirken rakiplerini de göz önünde bulundurmak gerek. Eğer önceliğiniz saf performans ve oyun ise, benzer fiyat bandındaki Poco X6 Pro daha güçlü işlemcisiyle daha iyi bir alternatif. Daha hızlı şarj ve yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler arıyorsanız Xiaomi Redmi Note 13 Pro serisi de dikkate değer bir seçenek.