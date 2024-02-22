Uzun zamandır söylentilere konu olan Samsung Galaxy A55'e ait görseller internette ortaya çıktı.

Son aylarda sık sık sızıntılara ve söylentilere konu olan akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A55, yakın zamanda resmi olarak tanıtılabilir. Samsung'un yeni orta seviye telefonuna ait olduğu söylenen yeni görseller internette paylaşıldı. Galaxy A55, fiyatına da bağlı olarak ülkemizde çok satabilecek bir model gibi duruyor.

Galaxy A55, tasarım anlamında Galaxy A54 ile çok da büyük bir farka sahip değil. Zaten Samsung da uzun zamandır bu seviyedeki modellerinde köklü tasarım değişikliklerine gitmiyor. Öte yandan A55'te dikkat çeken önemi bir tasarım değişikliği söz konusu. Bu model, plastik yerine metal bir çerçeve ve cam arka panelle gelecek.

Ayrıca telefonun siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunduğu da fotoğraflarda göze çarpan bir başka ayrıntı. Telefon satışa çıktığında ise en az bir farklı renk seçeneği daha göreceğiz.

Galaxy A55 olası özellikleri

İşlemci Exynos 1480 GPU RDNA2 mimarili Arka Kamera 50MP + 12 MP + 5MP Ön Kamera 32MP Batarya 5000 mAh 25W şarj İşletim Sistemi One UI 6.1 (Android 14)

Galaxy A55'in asıl heyecan verici kısmı ise kesinlikle metal çerçevenin ve cam arka panelin altında yatıyor. Galaxy A55, Exynos 1480 çipseti ile gelecek ki bu da orta seviye bir Samsung akıllı telefonda gördüğümüz en güçlü işlemci anlamına geliyor. AMD'nin RDNA2 grafik mimarisine sahip GPU ile birlikte bu cihazda oyun oynamak da daha keyifli hâle gelecek.

Telefonun arka kamera düzeneğine baktığımızda 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamerası, 5MP makro kamera görüyoruz. Ön tarafta ise bizi 32MP'lik bir kamera karşılıyor. Tüm bu sistemi besleyecek olan batarya 5000mAh'lik kapasiteye sahip ve cihaz, 25W şarj desteği sunuyor. Cihazın kutudan çıktığı anda One UI 6.1'li Android 14 işletim sistemine sahip olacağı biliniyor.