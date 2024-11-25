Samsung'un en çok beklenen telefonlarından olan Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı.

Samsung’un orta segmentte en iddialı telefonlarından olması beklenen Galaxy A56 hakkında aylardır sürekli yeni bilgiler geldiğini görüyorduk. Şimdi ise 2025’te tanıtılacak cihaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Telefonun ilk render görselleri internet ortamlarında yerini buldu. Görseller, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Samsung Galaxy A56 böyle gözükebilir

Android Headlines ve OnLeaks tarafından hazırlanan görsellere baktığımızda ilk dikkat çeken kısım, yan kısımların düz olması. Buradan Galaxy S24 ve S24+’a benzer bir görünümle gelebileceği anlaşılabiliyor. Ayrıca pil şeklindeki çıkıntılı kamera adası bu cihazda karşımıza çıkacak.

Ön tarafa geldiğimizde ise ekranın etrafındaki çerçevenin A55’e kıyasla daha da inceldiğini görüyoruz. Delikli ekran tasarımı da bu telefonda karşımıza çıkacak gibi.

Daha önceki sızıntılara göre konuşacak olursak cihaz gerçekten “orta segmentin kralı” olabilecek özelliklerle gelecek. İşlemcisinin Exynos 1580 olacağı ve ciddi performans artışı sunacağı konuşuluyor. Şarj tarafında ise 45W’lık hızlı şarj görebiliriz. Bu da A serisi telefonlarda ilk kez bu kadar hızlı şarj desteği demek.

Öte yandan arkada 50 MP’lik kameranı nyer alması bekleniyor. Ona muhtemelen 12 MP’lik ultra geniş ve 5 MP’lik makro kamera eşlik edecek. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası görebiliriz. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla detay gelecektir. Tahminler, 2025’in ilk aylarında tanıtılacağı yönünde.