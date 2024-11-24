Samsung'un yakında piyasaya süreceği uygun fiyatlı katlanabilir telefon Galaxy Z Flip FE'nin işlemcisi ortaya çıktı.

Samsung, şüphesiz katlanabilir telefon alanında en çok öne çıkan şirketlerden biri. Öyle ki her yıl yenisini gördüğümüz Galaxy Z Fold ve Z Flip telefonlarıyla dünya çapından birçok insana satış yapıyor. Ancak fiyatların yüksek olması, bu tarz cihazlara herkesin erişmesinin önüne geçiyor.

Güney Koreli teknoloji devi, işte bu yüzden daha uygun fiyatlı “FE” isimli katlanabilir telefonlar üzerinde çalışıyordu. Dikey katlanabilir Z Flip FE de bunlardan biriydi. Cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken son günlerde hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Exynos 2400e işlemciye sahip olacak

Sektörden sızıntılarıyla bilinen Jukanlosreve, telefonun işlemcisini bizlerle buluşturdu. Gelen bilgilere göre Galaxy Z Flip FE’de Exynos 2400e işlemciyle karşılaşacağız. Bu, eylülde tanıtılan S24 FE ile aynı işlemciye sahip olacak demek.

4 nm sürecinden geçen bir işlemci olan Exynos 2400e, performans konusunda gayet yeterli biri işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca diğer çiplere kıyasla düşük masraflı olduğunu da unutmamak gerek. Bu şekilde de Samsung’un telefonu daha erişilebilir yapmasına olanak tanıyacak.

Bunun dışında kaynak, Z Flip FE’nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi katlanabilir telefon Z Flip 7 ile aynı ekranı paylaşacağını söylemiş. Yani fiyat düşmesine rağmen ekran tarafında bir azalma yaşanmayacak. Bu da kullanıcılar için sevindirici haber.

Galaxy Z Flip FE hakkında maalesef bildiklerimiz bu kadar. Telefonun 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.