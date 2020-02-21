Samsung Galaxy S20 Ultra'nın Kamera Perfomansı Ortaya Çıktı

Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu Galaxy S20 serisi, pek çok ülkede yarın itibarıyla satışa çıkacak. Teknoloji tutkunları en çok, serinin en güçlü telefonu olan Galaxy S20 Ultra'nın 100x Space Zoom özelliğini merak ediyorlar. Şimdiyse bu özelliğin, gerçekte neler sunabildiği ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıttığı Galaxy S20 serisi telefonlar, bazı ülkelerde yarın itibarıyla satışa sunulacak. Tüketiciler en çok, "100x Space Zoom" olarak isimlendirilen bir özelliğe sahip olan, serinin en güçlü telefonu Galaxy S20 Ultra'yı merak ediyorlar. Çünkü bu telefon, bugüne dek hiçbir telefonda görmediğimiz kadar görüntü yakınlaştırma imkanı sunuyor.

Galaxy S20 Ultra'da bulunan 100x Space Zoom'un gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu denli yakınlaştırma, çok çok uzak mesafelerin yanıbaşımızdaymış gibi görüntülenmesine yardımcı oluyor. Peki Galaxy S20 Ultra'nın 100x Space Zoom özelliği tam olarak neler sunabiliyor? Android Central ekibi, ön inceleme için bir süredir kullandığı Galaxy S20 Ultra'nın yakınlaştırma özelliğinin gerçekten neler sunduğunu ortaya koydu.

Android Central ekibine göre Galaxy S20 Ultra, 100x Space Zoom özelliğini kullanabilmek için 108 MP ana kameranın yanı sıra, 48 MP telefoto sensörünü de kullanacak. Aslına bakacak olursak bu düşünce, hayli makul görünüyor çünkü Huawei P30 Pro da sahip olduğu ultra yakınlaştırma özelliğinde benzer bir yöntemi tercih ediyordu. Peki Samsung'un 100x yakınlaştırması, beklenildiği kadar etkili mi?

Not: Yukarıdaki görüntü, soldan sağa doğru şu yakınlaştırma seçenekleriyle çekilmiştir: Ultra geniş açılı, normal çekim, 2x, 4x, 5x, 10x, 30x ve 100x zoom.

Yukarıdaki bulunan görüntü, aslında çok ama çok uzakta olan Empire State Binası'nı gözler önüne seriyor. İlk görselde Empire State Binası'nı görmek neredeyse mümkün değil. Çekim modu normale alındığında ise görüntünün açısı hayli daralıyor. Ancak 2x, 4x, 5x ve 10x yakınlaştırma yapılarak çekilen görüntülerin fazlasıyla net ve ayrıntılı söyleyebiliriz. Aynı görüntü, 30x ve 100x yakınlaştırma ile çekildiğinde bazı olağan bozulmalar açıkça görülebiliyor.

Not: Yukarıdaki görüntü, soldan sağa doğru şu kamera seçenekleriyle çekilmiştir: Ultra geniş açılı, normal çekim, 2x, 4x, 5x, 10x, 30x ve 100x zoom.

Yukarıda bulunan görüntü, Empire State Binası'nın hemen yan tarafını içeriyor. Bu görüntünün yakınlaştırılmış hallerine baktığımız zaman da yine benzer sonuçlara ulaşıyor. Ancak bu görüntüde 30x yakınlaştırmaya dikkat çekmek gerekiyor. Binanın üzerinde bulunan mor renkli şirket logosu net bir şekilde fark edilebiliyor. 5x yakınlaştırmada ise aynı logo, küçük bir nokta gibi görünüyor.

Not: Yukarıdaki görüntü, soldan sağa doğru şu kamera seçenekleriyle çekilmiştir: Ultra geniş açılı, normal çekim, 2x, 4x, 5x, 10x, 30x ve 100x zoom.

Diyelim ki bir vapura yetişmeniz gerekiyor ancak vapurun ne zaman kalkacağından emin değilsiniz. Android Central, normal yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durumu, Galaxy S20 Ultra ile nasıl kurtarabileceğimizi merak etmiş ve yukarıdaki görüntüyü çekmişler. Android Central ekibi, yukarıdaki görüntünün vapur iskelesine 2 dakikalık mesafeden çekildiğini söylüyor.

Yukarıdaki görüntüye yakından baktığımızda, 30x yakınlaştırmanın gerçekten etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü vapurun üzerinde bulunan yazılar, 30x yakınlaştırma yapıldığında gayet net bir şekilde okunabiliyor.

Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere Galaxy S20 Ultra'nın kamerası, her yakınlaştırma oranında hayli etkileyici sonuçlar veriyor. Ancak Android Central ekibi, bu seviyede bir yakınlaştırmanın biraz ürkütücü olduğunu da belirtiyor. Ekibin açıklamalarına göre çoğu zaman, özellikle de binalara karşı yapılan yakınlaştırmalar içerideki insanların bile görülebilmesine yardımcı oluyor. Bu durumun, akşam saatlerinde az da olsa riskli olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S20 Ultra, dörtlü arka kamerasını iyi bir şekilde optimize edilmiş yazılımla birleştirerek en azından akıllı telefon ekranında DSLR kameralarla çekilmişçesine kaliteli görüntüler ortaya çıkarıyor. Galaxy S20 Ultra'nın bu denli iyi bir kamera performansı sunması yalnızca tüketicileri memnun etmekle kalmıyor, rakiplerinin de daha iyi kameralar üretmesini teşvik ediyor.