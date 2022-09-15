Eğer ikinci el bir Samsung modeli satın almak istiyorsanız, yüzlerce model arasında kaybolmuş olabilirsiniz. Biz de sizler için, bundan tam 3 yıl önce üretilen Samsung Galaxy A70 hala alınır mı sorusunu en ince detaylarına kadar cevapladık. Dilerseniz hiç uzatmadan içeriğimize geçelim.

Güncel kur fiyatları, bizleri ne yazık ki markaların yıllar önce ürettiği telefonları 2022 yılında satın almamıza zorluyor. Bununla birlikte günümüz teknolojisine yakın ve günlük kullanıma uygun eski model telefonlar, çoğunlukla ikinci el olarak satılmaya devam ediyor. Bugünün konusu, bundan tam 3 yıl önce tanıtılan Samsung Galaxy A70 hala alınır mı sorusu. Samsung’un A serisine özel ürettiği modeli, sahip oldukları özellikleri ile günümüzde kullanılır mı gibi meraklarınızı, tüm özelliklerini inceleyerek dindireceğiz.

Samsung, oldukça bilinen S ve Note serileri haricinde daha farklı seriler altında telefonlar üretmeye devam ediyor. Bu telefon modellerinden bir tanesi ise, döneminde fiyat performans olması ile oldukça fazla tercih edilen Samsung Galaxy A70 modeli. 2019 yılında üretime geçirilen bu model, günümüzde hala kullanılabilir mi sorusu da oldukça merak ediyor. A70’in günümüzde sık kullanılan sosyal medya uygulamalarında nasıl bir performans göstereceği, günümüz teknolojisinin mobil oyunları oynatıp oynatmayacağı gibi sorularda bu telefonu almak isteyen kullanıcıların kafasını kurcalıyor. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan, tüm detaylarıyla birlikte inceleyerek Samsung Galaxy A70 alınır mı sorusunu cevaplayalım.

Samsung Galaxy A70 ekran özellikleri:

Bir telefonda performanstan önce, ekran boyutu ve ekran kalitesi öncelik diyebiliriz. Samsung, 2019 yılında ürettiği A70 modelinde 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana yer vermiş. Tasarım olarak ekranın neredeyse tamamını kaplayan bu ekran tasarımı, super AMOLED ekran teknolojisine sahipti. Bununla birlikte, 6.7 inç büyüklüğündeki bu ekran 1080x2400 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahipti. 20:9 ekran oranına sahip Galaxy A70, 16 milyon renk sayısına ve 393 PPI piksel yoğunluğuna sahipti ve telefonun ekran kasa oranı yüzde 86.13 boyutlarındaydı.

Bu ekranı her birimizin ismini sıklıkla duyduğu Gorilla Glass 3 teknolojisi koruyordu. Koruma tarafında Gorilla Glass’ın ne kadar başarılı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ekranın özelliklerine baktığımızda ise multi touch, çerçevesiz tasarım, sürekli açık ekran ve özel damla çentik tasarımını görüyoruz. Samsung, bundan 3 yıl öncesine göre baktığımızda ekran konusunda gayet başarılı bir iş çıkarmış diyebiliriz.

Samsung Galaxy A70 donanım özellikleri:

Elbette her şey ekranla bitmiyor. Samsung Galaxy A70’in günümüz telefonlarına yakın performans gösterebilmesi için başarılı donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor. A70 modeli, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyordu. Bununla birlikte ARM Cortex-A76 işlemciye sahip A70, 8 çekirdeğe sahipti. Bununla birlikte 2.0 GHz işlemci frekansına sahip model, RAM tarafında ise oldukça yeterliydi. DDR4 6 GB RAM’e sahip model, o dönemlere göre oldukça başarılı bir performans sergiliyordu. Günümüzle kıyasladığımızda ise, bu RAM oldukça yeterli diyebiliriz. Ama eğer 6 GB RAM bana yetmez diyorsanız, modelin 8 GB RAM’e sahip modelini de satın alabilirsiniz.

Gelelim Samsung Galaxy A70 telefonumuzun depolama tarafına. Telefon, 128 GB depolama ile geliyordu ve eğer isterseniz harici hafıza kartı desteği sayesinde depolamayı 512 GB’a kadar çıkarabiliyordunuz. Çünkü dahili 128 GB’lık hafızanın, neredeyse 20GB’lık bir bölümünü sistem kullanıyor. Yani size 108 GB’lık bir alan kalıyor.

Samsung Galaxy A70 batarya ve sistem özellikleri

Gelelim batarya ve sistem özelliklerine. A70, 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya Samsung Galaxy A70 kullanıcılarına 28 saat konuşma, 16 saat internet kullanımı ve 128 saat boyunca müzik dinleme imkanı sunuyordu. 4500 mAh büyüklüğündeki bu bataryamız, USB Type-C girişi sayesinde şarj oluyordu. Model, artık günümüzdeki neredeyse tüm Android telefonlarda bulunan Type-C girişi ile birlikte, hızlı şarj özelliğine de sahipti. Maksimum 25 W’a kadar hızlı şarj desteği alan modelde, kablosuz şarj özelliği yoktu. Bununla birlikte, Samsung Galaxy A70’in arka kapağı açılmadığı için bataryayı değiştiremiyorsunuz.

Galaxy A70, Samsung One UI 1.1 arayüz versiyonuna sahip. Bununla birlikte, ilk tanıtıldığında Android 9.0 (Pie) sürümüne sahip model, en son Android 11’e kadar destek alıyor. Android 11 sonrası gelen güncellemeler, eğer bir A70 sahibiyseniz sizi ne yazık ki ilgilendirmiyor. Çünkü yeni gelen yazılım güncellemeleri için, Samsung Galaxy A70 modelinin donanım özellikleri yeterli değil.

Samsung Galaxy A70 kamera özellikleri:

Gelelim en önemli taraflardan bir tanesine. Eğer sık sık fotoğraf çeken, sosyal medya hesabınızda içerik paylaşan birisi iseniz Samsung Galaxy A70’in kamera özellikleri sizi de ilgilendiriyor. Samsung Galaxy A70; 32MP, 8 MP ve 5 MP olmak üzere toplamda 3 adet arka kameraya sahip. Bu arka kameralar F1.7 diyafram açıklığına sahip ve 4K video kaydı yapabiliyor. Arka kamera teknolojisi, çözünürlüğüyle birlikte oldukça fazla özelliğe sahip. Bunlar; portre modu, auto-focus, HDR, yapay zeka ile sahne algılama, panorama, otomatik odaklama, sesli komut, yüz algılama, QR kod okuma, seri çekim modu ve zamanlayıcı modundan ibaret. Bununla birlikte 720p @30fps, 1080p @30fps, 1080p @60fps ve 2160p @30fps olmak üzere toplamda 4 farklı video çekim modu da mevcut.

Gelelim ön kameraya. Samsung Galaxy A70, 32 megapiksel çözünürlükte bir ön kamera ile geliyordu. Ekranın üst kısmına, damla çentik tasarımı ile yerleştirilen bu kamera, 1080p @30fps video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte kameranın diyafram açıklığı F2.0 ve portre modu, HRD, gesture shot, zamanlayıcı gibi özelliklere de sahip.

Samsung Galaxy A70 temel özelliklerini listeleyelim:

Ekran boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran gövde oranı: 86.13%

86.13% Ağırlık: 183 gram

183 gram Arka kamera çözünürlüğü: 32, 8, 5 MP

32, 8, 5 MP Dahili depolama: 128 GB

128 GB RAM: 6 GB

6 GB Yonga seti: Snapdragon 675

Snapdragon 675 CPU frekansı: 2.0 GHz

2.0 GHz Ekran çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

1080x2400 piksel Video kayıt çözünürlüğü: 2160p 4K

2160p 4K Batarya kapasitesi: 4500 mAh

4500 mAh İşletim sistemi versiyonu: Android 9.0

Sonuç: Bugün Samsung Galaxy A70 alınır mı?

Gelelim en önemli kısıma. 3 yıl önce üretilen Samsung Galaxy A70 alınır mı sorusu, bugün bu telefonu almak isteyen kullanıcılarımız için oldukça önemli. Telefon, ekran tarafında oldukça yeterli özelliklere sahip. Yani, Samsung’u zaten ürettiği kaliteli ekranlarla biliyoruz ki bunu neredeyse her modelinde gösteriyor. Ekran tarafında bu modelin sizin isteklerinizi karşılayacağını düşünüyoruz. Kamera performansına gelecek olursak, 4K video çekebilme özelliği oldukça büyük bir artı diyebiliriz. Ama özellikle o yıllarda Android telefonlar ile çekilen Instagram hikayeleri, hikaye paylaşıldıktan sonra çok daha kalitesiz bir şekilde görünüyordu. Yani her ne kadar kaliteli bir kamerası olsa bile, sosyal medya tarafında aynı kaliteyi yansıtmıyor.

Telefon depolama ve batarya tarafında oldukça yeterli. Belki batarya tarafında çok ama çok nadir olsa da sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama yükseltilebilir hafızaya sahip olması, A70 modeline oldukça büyük bir artı katıyor. Galaxy A70 ile günümüz sosyal medya platformlarını kullanmaya çalıştığınızda zaman zaman kasmalar, takılmalar ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Özellikle, Instagram tarafında sık kullanılan Reels özelliğinde karşınıza çıkan videolarda donma, ses ile videonun ayrışması gibi problemler de yaşanabilir.

Samsung’un fiyat performans kategorisindeki telefonlarından bir tanesi Samsung Galaxy A70 bugün alınır mı sorusunu en ince detaylarıyla birlikte yanıtladık. Sizler daha önce Samsung Galaxy A70 kullandınız mı? Kullandıysanız düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.