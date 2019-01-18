  • Galaxy A8 ve Galaxy A9 İçin Android Pie Testleri Başladı

Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A9 (2018) İçin Android Pie Testleri Başladı

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Ortaya çıkan sertifika sızıntılarına göre Samsung, şirketin orta-üst segment telefonları olan Galaxy A8 ve Galaxy A9 (2018) için Android Pie testlerini başlatmış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir yandan yeni akıllı telefonlarının lansmanına hazırlanırken, bir yandan da halihazırda tüketicilerine sunmuş olduğu akıllı telefonları güncellemeye devam ediyor.
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Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A9 (2018) modelleri Wi-Fi İttifakı (Wi-Fi Alliance) tarafından Android Pie işletim sistemi ile sertifikalandırıldı. Bu gelişme, Samsung’un her iki cihaz için de Android Pie testlerine başladığını gösteriyor.

Tahminlere göre hem Galaxy A8 (2018) hem de Galaxy A9 (2018), Nisan ayı içinde Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşacak. Fakat Samsung’un bu konuda resmi bir açıklaması bulunmadığını belirtelim.
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Samsung şu ana kadar Android 9.0 Pie güncellemesini yalnızca 2018 model amiral gemileri olan Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9 için yayınladı. Ayrıca Galaxy Note8, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için de beta aşamasında bulunuyor.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a8_2018_and_galaxy_a9_2018_in_line_for_android_pie-news-35133.php
Etiketler: galaxy a9, galaxy a8(2018)
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