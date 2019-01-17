Samsung Galaxy S10+, Kanlı Canlı Çalışırken Görüntülendi

Samsung'un gelecek haftalarda tanıtacağı Galaxy S10 serisi için ortaya çıkan görüntüler durmak bilmiyor. Şu ana kadar sadece render'larda gördüğümüz S10 ailesinin büyük üyesi S10+ ise test edilirken canlı canlı görüntülendi.

Telefonların tasarım aşaması bittikten sonra seri üretim hattına sokulmadan önce geçmesi gereken birkaç test vardır; bunlardan biri de gerçek kullanım. Samsung, gelecek ay tanıtacağı S10 serisi cihazlar için de bu aşamaya gelmiş görünüyor.

Yukarıdaki fotoğrafta, Galaxy S10+'ın kanlı canlı halini görebiliyoruz. Eğer telefon gözünüze render'lardakinden biraz daha farklı geldiyse şaşırmanıza gerek yok çünkü üzerinde bir kılıf bulunuyor. Infinity-O ekran ve iki ön kameranın oldukça açık şekilde belli olduğu fotoğraftan, birkaç nesildir şirketin amiral gemisi telefonlarda kullandığı kavisli yan kenar tasarım anlayışını da yine görebiliyoruz.

Ekran her ne kadar oldukça güzel gözükse de, her gülün dikeni de vardır. Hatırlayacak olursak bugün sabah ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S10 serisindeki ekran altından parmak izi okuma teknolojisinin koruma camı takıldığı takdirde çalışmayacağını söylüyordu.

Samsung Galaxy S10+, 6.44 inçlik AMOLED bir ekrana, 3 lensli arka kamera kuruluma ve 2 lensli ön kamera kurulumuna sahip olacak. Snapdragon 855 veya Exynos 9820 işlemcisini kullanacak olan telefonun batarya kapasitesi ise 4000 mAh olacak. S10 ailesinin 20 Şubat 2019'da gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.