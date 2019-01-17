Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonu Nisan ayında geliyor.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı teknoloji sektöründe Samsung'un yılı olarak anılacak gibi gözüküyor. Samsung bir yandan 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi, S ailesinin 10. üyesi Galaxy S10 serisi ile meşgul iken bir diğer yandan katlanabilir akıllı telefonuyla başka bir yandan yeni M serisi ile ve bir tarafta da A serisinin 2019 modelleri ile uğraşıyor.

Samsung'un aynı anda birden çok akıllı telefon üzerinde çalışması, bu yılın Samsung açısından oldukça verimli geçeceğini gözler önüne seriyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse Samsung'un yeni A serisi kameranın ekran içerisinde küçük bir delikte yer aldığı Infinity-O ekranlı akıllı telefonu Galaxy A60, Nisan ayında tanıtılacak.

Güney Koreli teknoloji sektörü devinin tanıtacağı Galaxy A60 akıllı telefonunun; 6.4 inç büyüklüğünde, 1080x2220 çözünürlüğünde, 18.5:9 en-boy oranında, AMOLED ekrana sahip olurken Mavi, Pembe, Siyah, Gümüş ve Beyaz renk seçeneklerini kullanıcılara sunacağı belirtiliyor. Samsung'un gelecek aylar içerisinde 9 adet Galaxy A serisi akıllı telefonu tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.