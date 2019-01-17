Infinity-O Ekrana Sahip Samsung Galaxy A60, Nisan Ayında Tanıtılacak

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Samsung'un yeni A serisi akıllı telefonu Nisan ayında geliyor.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı teknoloji sektöründe Samsung'un yılı olarak anılacak gibi gözüküyor. Samsung bir yandan 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi, S ailesinin 10. üyesi Galaxy S10 serisi ile meşgul iken bir diğer yandan katlanabilir akıllı telefonuyla başka bir yandan yeni M serisi ile ve bir tarafta da A serisinin 2019 modelleri ile uğraşıyor.
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Samsung'un aynı anda birden çok akıllı telefon üzerinde çalışması, bu yılın Samsung açısından oldukça verimli geçeceğini gözler önüne seriyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse Samsung'un yeni A serisi kameranın ekran içerisinde küçük bir delikte yer aldığı Infinity-O ekranlı akıllı telefonu Galaxy A60, Nisan ayında tanıtılacak.
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Güney Koreli teknoloji sektörü devinin tanıtacağı Galaxy A60 akıllı telefonunun; 6.4 inç büyüklüğünde, 1080x2220 çözünürlüğünde, 18.5:9 en-boy oranında, AMOLED ekrana sahip olurken Mavi, Pembe, Siyah, Gümüş ve Beyaz renk seçeneklerini kullanıcılara sunacağı belirtiliyor. Samsung'un gelecek aylar içerisinde 9 adet Galaxy A serisi akıllı telefonu tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.
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Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/17/samsung-galaxy-a60-is-also-in-the-making-could-arrive-with-infinity-o-display-in-april/
Etiketler: infinity-o, Samsung Galaxy A60
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