Samsung, Galaxy A91 Telefonu İçin BIS Sertifikası Aldı

2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S10 ve Galaxy Note10 gibi amiral gemisi cihazların yanı sıra yeni özellikleri test ettiği Galaxy A serisinde de farklı cihazları tanıtan Samsung, gelecek sene için çalışmalarına devam ediyor. Şirketin bugün, Galaxy A91 için Hindistan'da BIS sertifikası aldığı öğrenildi.

Akıllı telefon sektöründeki her kullanıcıya hitap etmek için Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yanı sıra Galaxy A serinde de cihazlar üreten Samsung, piyasaya sürmeyi planladığı cihazların sertifikalandırma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Hindistan’daki BIS sertifikaları da bu sertifikalar arasında yer alıyor.

Sudhanshu1414 adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SM-A915F model numarasına sahip olan bir cihaz için BIS sertifikası aldı ve bu cihaz, Galaxy A91 ismiyle piyasaya sürülecek. Sertifikadan elde edilen bilgiler ve daha önceki söylentilere göre gelin cihazın hangi özelliklerle geleceğine yakından bakalım.

Samsung Galaxy A91'in muhtemel özellikleri:

Yaklaşık 2 ay önce yüksek fiyatıyla öne çıkan Galaxy A90 5G'yi tanıtan Samsung, görünen o ki Galaxy A91'i bu cihazın devamı olarak piyasaya sürecek çünkü Galaxy A91'in Galaxy A90 5G ile birçok ortak özelliği bulunuyor. 6,67 inç Infinity-U ekrana sahip olması beklenen Galaxy A91, 128 GB depolama alanıyla birlikte gelecek. Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak olan cihaz, 8 GB RAM'i bünyesinde barındıracak.

48 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olması beklenen Galaxy A91'de 5 MP derinlik sensörünün ve 12 MP ultra geniş açılı kameranın yer aldığı üçlü bir arka kamera kurulumuyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun ön tarafında ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 31 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

4.500 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak olan Galaxy A91; Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac ve USB Type-C destekleriyle beraber gelecek. Elde edilen bilgilere göre Galaxy A91'de 5G desteği bulunmayacak. Bu da cihazın Galaxy A90 5G ile arasındaki en büyük fark olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A91'in fiyatı nasıl olacak?

Samsung, Galaxy A90 5G'de uyguladığı yüksek fiyatlandırma politikası nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Görünüşe göre o telefondaki bazı özelliklerde değişikliğe giden şirket, bu cihazı daha uygun fiyata piyasaya sürecek.

Samsung'un Galaxy A91'i 420 dolar ile 490 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy A90 5G'nin yurt dışı fiyatının 741 dolar olduğu düşünüldüğünde Galaxy A91, daha bütçe dostu bir akıllı telefon olacakmış gibi görünüyor.