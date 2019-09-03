Samsung, Galaxy A serisinde ilklerin yer aldığı yeni modeli Galaxy A90 5G'yi resmen duyurdu. Galaxy A90 5G, A serisi telefonlarda ilk kez bulunan 5G bağlantı ve Samsung DeX özelliklerine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında çok sayıda yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürdü. Şirket, Galaxy A serisine ilk kez 5G desteği getiren Galaxy A90 5G modelini resmen tanıtarak tüketicilere 5G'li akıllı telefonların yalnızca premium segmentte yer almayacağını göstermiş oldu.

Şu ana kadar Galaxy A serisi akıllı telefonlar, amiral gemilerine yüksek bütçeler ayırmak istemeyen tüketicilere iyi bir alternatif olarak piyasaya sürülüyordu. Galaxy A90 5G ise sahip olduğu özellikler ve tasarımı ile amiral gemilerini aratmayacak türde bir telefon.

Karşınızda Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A90 5G'nin sahip olduğu dikkat çekici özelliklerden bir tanesi, "Samsung DeX" özelliği. Bu özellik sayesinde telefonunu herhangi bir ekrana bağlayan Galaxy A90 5G sahipleri, kompakt bir bilgisayar deneyimi oluşturabiliyorlar.

Yukarıda bulunan fotoğrafta telefonun arka kasasında değişik renklerin olduğu ilginç yapı açıkça görülebiliyor. Bu, fotoğraftan kaynaklı olan bir hata değil, Galaxy A90 5G'nin kendine has bir özelliği.

Galaxy A90 5S teknik özellikleri

6.7 inç FHD+ (2400 x 1080 piksel), Infinity-U Super AMOLED ekran

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri

128 GB depolama alanı (microSD desteği mevcut)

32 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera

48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında ana arka kamera

8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı ikinci arka kamera

5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

Çift SIM desteği

Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü

Android 9 Pie (Samsung One UI destekli)

Boyutlar: 164.8 mm x 76.4 mm x 8.4 mm; Ağırlık: 206 gram

5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5

4.500 mAh batarya (25 watt hızlı şarj destekli)

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy A90 5G'nin başlangıç fiyatıysa 741 dolar (yaklaşık 4.300 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A90 5G, yarın itibarıyla Güney Kore pazarında yerini alacak ve ilerleyen dönemlerde diğer ülke pazarlarına da giriş yapacak. Ürünün Türkiye'ye geliş tarihi henüz netlik kazanmadı.