Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında çok sayıda yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürdü. Şirket, Galaxy A serisine ilk kez 5G desteği getiren Galaxy A90 5G modelini resmen tanıtarak tüketicilere 5G'li akıllı telefonların yalnızca premium segmentte yer almayacağını göstermiş oldu.
Şu ana kadar Galaxy A serisi akıllı telefonlar, amiral gemilerine yüksek bütçeler ayırmak istemeyen tüketicilere iyi bir alternatif olarak piyasaya sürülüyordu. Galaxy A90 5G ise sahip olduğu özellikler ve tasarımı ile amiral gemilerini aratmayacak türde bir telefon.
Karşınızda Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A90 5G'nin sahip olduğu dikkat çekici özelliklerden bir tanesi, "Samsung DeX" özelliği. Bu özellik sayesinde telefonunu herhangi bir ekrana bağlayan Galaxy A90 5G sahipleri, kompakt bir bilgisayar deneyimi oluşturabiliyorlar.
Yukarıda bulunan fotoğrafta telefonun arka kasasında değişik renklerin olduğu ilginç yapı açıkça görülebiliyor. Bu, fotoğraftan kaynaklı olan bir hata değil, Galaxy A90 5G'nin kendine has bir özelliği.
Galaxy A90 5S teknik özellikleri
- 6.7 inç FHD+ (2400 x 1080 piksel), Infinity-U Super AMOLED ekran
- Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU
- 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri
- 128 GB depolama alanı (microSD desteği mevcut)
- 32 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
- 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında ana arka kamera
- 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı ikinci arka kamera
- 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
- Çift SIM desteği
- Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü
- Android 9 Pie (Samsung One UI destekli)
- Boyutlar: 164.8 mm x 76.4 mm x 8.4 mm; Ağırlık: 206 gram
- 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5
- 4.500 mAh batarya (25 watt hızlı şarj destekli)
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy A90 5G'nin başlangıç fiyatıysa 741 dolar (yaklaşık 4.300 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A90 5G, yarın itibarıyla Güney Kore pazarında yerini alacak ve ilerleyen dönemlerde diğer ülke pazarlarına da giriş yapacak. Ürünün Türkiye'ye geliş tarihi henüz netlik kazanmadı.