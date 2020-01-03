Samsung, CES 2020 öncesi Galaxy Book dizüstü bilgisayarların üst düzey özelliklerini daha uygun fiyat bandına çekmek için tasarlanan QLED ekranlı Galaxy Book Flex Alpha'yı tanıttı.

Samsung, geçtiğimiz yıl Notebook 9 Pen ve Notebook 9 modellerinin yerini almak üzere tasarlanmış Galaxy Book Ion ve Galaxy Book Flex'i duyurmuştu. Şirket şimdi de; uzun pil ömrü, QLED ekranı ve zarif tasarım özellikleri sunan yeni Galaxy Book Flex Alpha'yı tanıttı.

Galaxy Book Flex Alpha, çarpıcı QLED ekranı ve ultra ince çerçevesiyle, televizyonlardaki ekran standardını dizüstü bilgisayarlara taşıyor. Bir milyardan fazla renk üretebilen QLED ekran, dizüstü deneyimini hiç olmadığı kadar sürükleyici hale getiriyor. Cihaz, maksimum 600 nit kapasiteye sahip parlak bir ekran sunuyor ve yansımaların önüne geçiyor.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha, 13,3 inç 1080p QLED dokunmatik ekrana sahip. Hareketli menteşesiyle esnek bir tasarım sunan dizüstü bilgisayar, 8/12 GB RAM ve 256/512 GB SSD seçenekleriyle geliyor. Gücünü 10. nesil Intel Core işlemcilerinden alan cihaz, tam 17,5 saat kullanım süresi sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, üretkenliğin ve çoklu görevlerin öne çıktığı günümüzde Active Pen desteği sunuyor. Ayrıca kullanıcıları priz bağımlılığından kurtaracak Hızlı Şarj özelliği, cihazın pilini hızlı bir şekilde doldurmaya olanak sağlıyor. Ayrıca sadece 1,19 kg olan ağırlığı, 13.9 mm kalınlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha fiyatı

Samsung Galaxy Book Flex Alpha'nın, 2020'nin ilk yarısında 830 dolardan (yaklaşık 4.945 TL) satışa sunulması bekleniyor. Cihazın Türkiye'de satışa çıkması halinde fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha teknik özellikleri: