Samsung Galaxy Buds 4 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Tanıtıma 1 Gün Kala Sızdırıldı

Samsung'un 25 Şubat'ta yapacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy Buds 4 Pro modelinin en önemli özellikleri sızdırıldı.

Samsung, 25 Şubat Çarşamba günü tüm dünyanın beklediği Galaxy Unpacked lansmanını gerçekleştirecek. Tabii ki lansmanda en çok dikkat çeken ürünler Galaxy S26 telefonlar olacak ancak şirketin kulaklık da tanıttığını göreceğiz. Galaxy Buds 4 Pro modelleri resmen lansmanda yerini alacak.

Geçen hafta Buds 4 ve Buds 4 Pro’nun tasarımları ortaya çıkmıştı. Çok büyük tasarım değişiklikleriyle gelmeyecekleri görülmüştü. Şimdi ise şirketin en üst seviye kablosuz kulaklığı olacak Buds 4 Pro ile ilgili bir gelişme yaşandı. Cihazın neredeyse tüm özellikleri lansmana 1 gün kala sızdırıldı.

Galaxy Buds 4 Pro neler sunacak?

SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Buds 4 Pro, önceki nesle kıyasla önemli iyileştirmelerle gelecek. İlk olarak kulaklığın kafa hareketlerini destekleyeceği belirtilmiş. Yani kafanızı sallayarak belli eylemleri gerçekleştirebileceksiniz. Bunlara telefonlara yanıt verme, sanal asistana evet/hayır yanıtları verme, bildirimleri duyma veya bildirim okumayı durdurma gibi şeyler örnek verilebilir.

Bunun dışında Samsung, kulaklıkları kamera uygulamasında uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanıza da izin verecek. Kulaklığın sapını kullanarak fotoğraf çekebileceğiniz veya video kaydedebileceğiniz söyleniyor. Telefonunuzu uzak bir yere koyup fotoğraf çekmek istediğinizde işinize yarayacak.

Daha teknik detaylara bakacak arkada USB Type-C bağlantı noktası ve eşleştirme düğmesi, önceki nesilden daha büyük olan ve bu şekilde daha uzun pil ömrü sunacak 57 mAh’lik batarya gibi özellikler göreceğiz. Ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz ürün hakkındaki detaylar, yarınki lansmanla karşımıza çıkacak.