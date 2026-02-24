Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung Galaxy Buds 4 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Tanıtıma 1 Gün Kala Sızdırıldı

Samsung'un 25 Şubat'ta yapacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy Buds 4 Pro modelinin en önemli özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Tanıtıma 1 Gün Kala Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, 25 Şubat Çarşamba günü tüm dünyanın beklediği Galaxy Unpacked lansmanını gerçekleştirecek. Tabii ki lansmanda en çok dikkat çeken ürünler Galaxy S26 telefonlar olacak ancak şirketin kulaklık da tanıttığını göreceğiz. Galaxy Buds 4 Pro modelleri resmen lansmanda yerini alacak.

Geçen hafta Buds 4 ve Buds 4 Pro’nun tasarımları ortaya çıkmıştı. Çok büyük tasarım değişiklikleriyle gelmeyecekleri görülmüştü. Şimdi ise şirketin en üst seviye kablosuz kulaklığı olacak Buds 4 Pro ile ilgili bir gelişme yaşandı. Cihazın neredeyse tüm özellikleri lansmana 1 gün kala sızdırıldı.

Galaxy Buds 4 Pro neler sunacak?

buds3

SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Buds 4 Pro, önceki nesle kıyasla önemli iyileştirmelerle gelecek. İlk olarak kulaklığın kafa hareketlerini destekleyeceği belirtilmiş. Yani kafanızı sallayarak belli eylemleri gerçekleştirebileceksiniz. Bunlara telefonlara yanıt verme, sanal asistana evet/hayır yanıtları verme, bildirimleri duyma veya bildirim okumayı durdurma gibi şeyler örnek verilebilir.

Bunun dışında Samsung, kulaklıkları kamera uygulamasında uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanıza da izin verecek. Kulaklığın sapını kullanarak fotoğraf çekebileceğiniz veya video kaydedebileceğiniz söyleniyor. Telefonunuzu uzak bir yere koyup fotoğraf çekmek istediğinizde işinize yarayacak.

2

Daha teknik detaylara bakacak arkada USB Type-C bağlantı noktası ve eşleştirme düğmesi, önceki nesilden daha büyük olan ve bu şekilde daha uzun pil ömrü sunacak 57 mAh’lik batarya gibi özellikler göreceğiz. Ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz ürün hakkındaki detaylar, yarınki lansmanla karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey! Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!
Samsung Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com