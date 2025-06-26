Samsung, Galaxy Buds FE’nin alt modeli olan Galaxy Buds Core’u tanıttı. Kulaklık, ANC desteği ve temel özelliklerle geliyor. Galaxy Buds Core, Bluetooth 5.4 bağlantı, ANC özelliği, IP54 dayanıklılık ve Galaxy AI desteğiyle satışa sunulacak. Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için tasarlanan bu model dikkat çekici özellikleriyle karşımızda.

Samsung, yeni nesil uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Core’u duyurdu. Model, Galaxy Buds FE'nin bir alt seçeneği olarak konumlandırılırken, aktif gürültü engelleme (ANC) desteğiyle dikkat çekiyor.

Galaxy Buds Core, Bluetooth 5.4 bağlantı desteğiyle geliyor ve AAC ile Samsung Seamless Codec (SSC) gibi ses teknolojilerini destekliyor. Tasarım olarak önceki Galaxy Buds modellerine oldukça benziyor. IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ayrıca Galaxy AI desteğiyle birlikte, canlı konuşmaları yazıya dökme ve anlık çeviri gibi yapay zekâ özelliklerini de sunuyor.

Galaxy Buds Core özellikleri

Özellik Detaylar Bağlantı Teknolojisi Bluetooth 5.4 Ses Codec Desteği AAC, Samsung Seamless Codec (SSC) Aktif Gürültü Engelleme Var (ANC) Pil Ömrü (ANC Kapalı) 35 saate kadar (kutuyla birlikte) Pil Ömrü (ANC Açık) 20 saate kadar (kutuyla birlikte) Şarj Girişi USB Type-C Kablosuz Şarj Var Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Galaxy AI Özellikleri Canlı transkripsiyon, Çevirmen Modu

Galaxy Buds Core fiyatı

Galaxy Buds Core, Hindistan’da 58 dolarlık fiyat etiketiyle 27 Haziran 2025’te satışa çıkıyor. Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için tasarlanan bu model, sunduğu temel özelliklerle günlük kullanım için ideal bir seçenek olabilir.

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