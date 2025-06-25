Samsung’un üçe katlanabilir modeli Galaxy G Fold’un donanımı, üretim adedi ve satış planlarına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy G Fold’un Snapdragon işlemci, 16 GB RAM ve sınırlı üretimle geleceği, batarya ve şarj tarafında eleştiriler aldığı bildirildi. İlk etapta ise yalnızca 200.000 adet üretim planlandığı belirtiliyor.

Yılın sonuna doğru tanıtılması beklenen Samsung’un üçe katlanabilir modeli Galaxy G Fold ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın teknik özelliklerine dair ortaya çıkan sızıntılar, telefonun yalnızca belirli pazarlarda sınırlı sayıda satışa sunulacağını gösteriyor.

Samsung’un Galaxy G Fold adını taşıyan yeni modelinin 16 GB RAM ile geleceği konuşuluyor. Üstelik bu modelde yalnızca Snapdragon işlemci kullanılacak gibi görünüyor. Şimdilik sadece Güney Kore ve Çin’de satışa çıkması planlanan telefonun, ileride Galaxy S26 serisine de yön verebileceği düşünülüyor.

Yüksek donanım ile geliyor

Samsung’un donanım açısından şimdiye kadarki en iddialı modeli olması beklenen Galaxy G Fold’un, özellikle Çin’deki sıkı rekabette dikkat çekmesi hedefleniyor. Telefona ilk etapta yalnızca 200.000 adet üretim planlandığı söyleniyor. Fiyatı oldukça yüksek olacağı için global lansman şimdilik düşünülmüyor, ancak satışlar iyi giderse ileride başka ülkelerde de karşımıza çıkabilir. Bu noktada, sınırlı üretime rağmen 400.000'den fazla satan Huawei Mate XT’nin etkili bir örnek oluşturduğu da konuşuluyor.

Batarya tarafında ise işler pek iç açıcı değil gibi. Söylentilere göre Galaxy G Fold, düşük kapasiteli bir batarya desteğiyle gelecek. Benzer tabloyu yılın diğer Samsung cihazlarında da gördük: Galaxy Z Fold 7 hâlâ 4.400 mAh’da takılı kalırken ince kasasıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge yalnızca 3.900 mAh sunuyor. Bu da pil performansına yönelik eleştirileri beraberinde getiriyor.

Samsung’un üçe katlanabilir telefon hamlesi, akıllı telefon dünyasında yepyeni bir sayfa açma hedefi taşıyor. Ancak sadece teknik yenilikler yetmiyor; fiyat etiketi, pil ömrü ve genel kullanım deneyimi gibi detaylar da kullanıcıların kararında büyük rol oynayacak gibi görünüyor.