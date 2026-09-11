Samsung’un geliştirdiği yeni klipsli kulaklığı Galaxy Buds On’un şimdiye kadarki en net tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un bir süredir yeni tip kulaklıklar geliştirdiği konuşuluyordu. Galaxy Buds On ismini alacağı söylenen klipsli model de bunlardan biriydi. Şimdi ise dedikodulara konu olan ve şirket içinde "Able" kod adıyla yürütülen bu modelle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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SammyGuru’nun paylaşımına göre Samsung Galaxy Buds On kulaklığı ilk kez somut bir görselle sızdırıldı. Daha önce yalnızca çizimler ve uygulama içi varlıklarıyla bilinen cihaz, Buds Manager uygulamasının incelenmesiyle detaylandı.

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Samsung Galaxy Buds On böyle gözükecek

Uygulama sızıntısına göre kulaklığın siyah renginin yanı sıra beyaz renk seçeneğinin de geldiğini göreceğiz. Tasarım tarafında kulaklık, silikon bir halka veya kavisli bir kol ile birbirine bağlanan iki yuvarlak yapıdan oluşuyor. Büyük kısım kulağın iç kısmına otururken, dokunmatik yüzeye sahip düz olan kısım kulağın dışına klips şeklinde tutunuyor.

Sızıntılarda aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine dair hiçbir izin bulunmaması, kulaklığın Galaxy Buds Live modelinden farklı bir açık kulaklık yaklaşımı sergilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca kodlarda Galaxy Buds On modelinin kullanıcı deneyimini artıracak bazı yeni yazılımsal işlevlere sahip olacağı da görüldü.

Bunlardan en dikkat çekeni olan "Auto Volume" özelliği. Gürültülü ortamlarda sesi otomatik olarak artırıp ortam sakinleştiğinde tekrar düşürmeyi vaat ediyor. Ayrıca sesi sınırların ötesinde yükselten ancak ses sızıntısı riskini artıran bir "Volume Boost" modunun da yer aldığı bildiriliyor. Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro modellerinde sunulan kafa sallama/onaylama hareket kontrolleri bu modele de eklenecek. Bir diğer dikkat çekici yenilik ise telefonunuz uyuduğunuzu tespit ettiği anda dinlediğiniz müzik veya podcast yayınını otomatik olarak durduran bir özelliğe sahip olması.

Kulaklık, yapay zeka asistanlarına hızlı erişim yeteneğiyle gelecek. Kullanıcılar dokunmatik kontrol veya sesli komutla yapay zekâ asistanlarına ulaşabilecek. Galaxy Buds On modelinin çıkış tarihi henüz resmî olarak açıklanmış değil. Beklentiler bu yılın son 3 ayı içerisinde geleceği yönünde.