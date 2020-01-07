Galaxy Fold 2 Hakkında Şaşırtıcı Bir İddia Ortaya Atıldı

Samsung, Galaxy Fold 2 katlanabilir akıllı telefonunu kullanıcılar için daha ulaşılabilir kılmak adına son teknoloji donanımları tercih etmeyecek gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devi, tasarım açısından da serinin ilk telefonundan farklı bir yol izliyor.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2’nin Qualcomm Snapdragon 855 donanımına sahip olacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelişmiş donanımlara sahip olacağı düşünülen bu cihazı dört gözle bekleyen akıllı telefon takipçileri, Galaxy Fold 2’nin Snapdragon 865 donanımına sahip olmayacağını duyduklarında hayal kırıklığına uğrayabilir. Dikey olarak katlanacağı düşünülen Galaxy Fold 2’nin, serinin ilk modelinden daha az cep yakan bir fiyata sahip olacağı öngörülüyordu ve bunu gerçekleştirmenin tek yolu eski donanımları tercih etmek gibi görünüyor.

Samsung’un yeni bir donanım üzerinde çalışması için yeterince zamanı olmaması da nedenler arasında gösteriliyor. 11 Şubat tarihinde Samsung Galaxy Fold 2 ve Galaxy S20 akıllı telefonlarını kullanıcıya sunmayı planlayan Güney Koreli teknoloji devi, cihazların tasarım süresi boyunca yeni bir donanımı gözden geçirmek için zaman ayırmak istememiş olabilir.

Galaxy Fold 2, serinin ilk katlanabilir telefonundan farklı bir tasarımla gelecek:

Ortaya atılan bu iddia, akıllı telefonlarla ilgili önceden yaptığı tahminlerle teknoloji takipçilerinin güvenini kazanan Ishan Agarwal’dan geldi. Agarwal’ın şu ana kadar bulunduğu tahminlerin hiç şaşmadığını göz önünde bulundurursak bu iddiada da doğruluk payı olabilir. Konuşmalar arasında yer alan bir detay da ön kamera ile ilgili. 10 MP sensörlü bir kameraya dair ortaya atılan iddianın Galaxy Note10 cihazının ön kamerası olabileceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili geçtiğimiz dönemde gündeme gelen söylentiler de yeni katlanabilir akıllı telefonun 6,7 inç ekrana sahip olduğuna ve Motorola Razr cihazı gibi dikey olarak katlandığına işaret ediyor. Hızlı şarj desteği de cihazın sahip olması beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Samsung’un yeni akıllı telefonunun, 11 Şubat tarihinde San Francisco’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2’de, bir önceki Galaxy Fold cihazının kitap gibi açılan tasarımından farklı bir yol izlemeye karar vermiş gibi görünüyor. Elbette Galaxy Fold akıllı telefonunun tasarımı da oldukça dikkat çekici fakat dikey olarak katlanan bir telefonun daha kullanışlı olabileceği söylenebilir.