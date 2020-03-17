Samsung'un Yeni Galaxy M Modeli Geekbench'te Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıttığı M serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Geekbench'te ‘SM-M015G’ model numarası ile karşımıza çıkan akıllı telefonun, giriş seviye bir model olacağı düşünülüyor.

Samsung, ocak ayında Hindistan’da düzenlediği etkinlikte, uzun zamandır beklenen Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerini tanıtmıştı. Orta segmentte müthiş bir ağırlığı bulunan Güney Koreli marka, M serisini daha da zenginleştirecek yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Geekbench listesinde ‘SM-M015G’ model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, tek çekirdekli testlerde 856 puan, çok çekirdekli testlerde 3.327 puan almış durumda. Modelini henüz bilmediğimiz 2.02GHz hızında sekiz çekirdekli bir Qualcomm işlemcisi tarafından desteklenen Samsung Galaxy M01, 3GB RAM ile geliyor.

Samsung Galaxy M01 Geekbench sonuçları

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun, Hindistan, Sri Lanka, Rusya ve Nepal pazarları için geliştirildiği iddia ediliyor. SamMobile tarafından aktarılan bilgiler, Samsung Galaxy M01'in 32GB dahili depolama alanı ile geleceği ve siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı yönünde.

SamMobile ayrıca Geekbench'teki CPU özelliklerinin, Snapdragon 439 ile aynı açıklamaya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında duyurulan Galaxy A01, 5.70 inç ekran, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama, çift arka kamera ve 3.000mAh batarya gibi özelliklerle gelmişti. Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M01 hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.