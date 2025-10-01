Samsung Galaxy M07 Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, Hindistan’da Galaxy M07’yi tanıttı. Yeni Galaxy M07, 6,7 inç ekranı, 50 MP kamerası ve 5.000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor.

Samsung, Galaxy M07’yi Hindistan’daki resmi sitesine ekleyerek sessizce tanıttı. Galaxy M07, 6,7 inçlik geniş LCD ekranıyla geliyor ve 720x1600 çözünürlükle birlikte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Günlük kullanımda çok daha akıcı bir ekran deneyimi vadediyor.

Arka tarafta 50 MP ana kameraya 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor, önde ise 8 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. 4G bağlantı sunan MediaTek Helio G99 işlemci bulunuyor; bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB artırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Tüm bu donanım, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile destekleniyor ve gün boyu kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy M07 özellikleri

Toza ve sıçramalara karşı IP54 sertifikasına sahip. nce detaylara bakıldığında 3,5 mm kulaklık girişi ve yan tarafta parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Yalnızca 7,6 mm kalınlığında olan telefon, inceliğiyle öne çıkarken Samsung ayrıca bu model için altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik desteği sunacağını da garanti ediyor.

Samsung Galaxy M07 teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran Tipi LCD panel Ekran Boyutu 6,7 inç Çözünürlük 720 × 1600 piksel (HD+) Yenileme Hızı 90 Hz İşletim Sistemi Android (One UI arayüzü, sürüm net değil) Güncelleme Politikası 6 büyük Android sürümü güncellemesi beklentisi RAM / Depolama Henüz doğrulanmadı Depolama Desteği microSD desteği olasılığı Arka Kamera Tek sensörlü yapı olasılığı Ön Kamera Tek sensör (özellikler açıklanmadı) Video Kaydı Henüz net değil Bağlantı GSM / LTE, Wi-Fi, Bluetooth USB Portu Tip belirsiz (muhtemelen USB-C) 3,5 mm Jak Durum belirsiz Parmak İzi Sensörü Kesin değil

Telefon şimdilik yalnızca siyah renk seçeneğiyle listelenmiş durumda fakat henüz satışa çıkmadı. Dileyenler Samsung’un online mağazasından stoklara girdiğinde bildirim alabiliyor. Özellikleri size fazlasıyla tanıdık geldiyse şaşırmayın; çünkü Galaxy M07 aslında ağustosta tanıtılan Galaxy A07 4G’nin birebir aynısı.