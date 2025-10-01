Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy M07 Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, Hindistan’da Galaxy M07’yi tanıttı. Yeni Galaxy M07, 6,7 inç ekranı, 50 MP kamerası ve 5.000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor.

Samsung Galaxy M07 Sessiz Sedasız Duyuruldu: İşte Özellikleri
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Samsung, Galaxy M07’yi Hindistan’daki resmi sitesine ekleyerek sessizce tanıttı. Galaxy M07, 6,7 inçlik geniş LCD ekranıyla geliyor ve 720x1600 çözünürlükle birlikte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Günlük kullanımda çok daha akıcı bir ekran deneyimi vadediyor.

Arka tarafta 50 MP ana kameraya 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor, önde ise 8 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. 4G bağlantı sunan MediaTek Helio G99 işlemci bulunuyor; bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB artırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Tüm bu donanım, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile destekleniyor ve gün boyu kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy M07 özellikleri

s1

Toza ve sıçramalara karşı IP54 sertifikasına sahip. nce detaylara bakıldığında 3,5 mm kulaklık girişi ve yan tarafta parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Yalnızca 7,6 mm kalınlığında olan telefon, inceliğiyle öne çıkarken Samsung ayrıca bu model için altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik desteği sunacağını da garanti ediyor.

Samsung Galaxy M07 teknik özellikleri

s2

Özellik Detay
Ekran Tipi LCD panel
Ekran Boyutu 6,7 inç
Çözünürlük 720 × 1600 piksel (HD+)
Yenileme Hızı 90 Hz
İşletim Sistemi Android (One UI arayüzü, sürüm net değil)
Güncelleme Politikası 6 büyük Android sürümü güncellemesi beklentisi
RAM / Depolama Henüz doğrulanmadı
Depolama Desteği microSD desteği olasılığı
Arka Kamera Tek sensörlü yapı olasılığı
Ön Kamera Tek sensör (özellikler açıklanmadı)
Video Kaydı Henüz net değil
Bağlantı GSM / LTE, Wi-Fi, Bluetooth
USB Portu Tip belirsiz (muhtemelen USB-C)
3,5 mm Jak Durum belirsiz
Parmak İzi Sensörü Kesin değil

Telefon şimdilik yalnızca siyah renk seçeneğiyle listelenmiş durumda fakat henüz satışa çıkmadı. Dileyenler Samsung’un online mağazasından stoklara girdiğinde bildirim alabiliyor. Özellikleri size fazlasıyla tanıdık geldiyse şaşırmayın; çünkü Galaxy M07 aslında ağustosta tanıtılan Galaxy A07 4G’nin birebir aynısı.

Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama
Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Bir İlke İmza Atabilir Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Bir İlke İmza Atabilir
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim