Samsung Galaxy M30s Geekbench Testlerinde Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M30 modelinin gelişmiş bir versiyonu olacak Galaxy M30s modelinin geliştirilme sürecini tamamlamak üzere. Son olarak cihaz, Geekbench testlerinde ortaya çıktı ve bazı özelliklerini tüketicilere göstermiş oldu.

Samsung'un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy M30'un, yeni bir versiyonunu geliştirdiği ifade ediliyor. SM-M307F olarak kodlanan bu model Samsung Galaxy M30s olarak karşımıza çıkacak ve mevcut sürüme göre biraz daha güçlendirilmiş bir donanımsal yapıya sahip. Geekbench'te ortaya çıkan cihazın geliştirilme sürecinin sona yaklaştığı ve tanıtılmaya hazır hale geldiğini söyleyebiliriz.

Test sonuçlarına göre Galaxy M30s'in en azınan bir sürümü 4GB RAM'e sahip olacak. Galaxy M30, Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Galaxy M30s, Android 9 Pie ile yeni sahiplerini bekliyor olacak.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Samsung, Galaxy M30s'te daha eski ancak performans açısından hala çok iyi olan Exynos 9610 yonga setini kullanacak. Bu da Samsung'un Galaxy M30'da aldığı geri dönüşlerin bir sonucu olabilir.

Samsung'un Galaxy M30s'i piyasaya ne zaman süreceği ve fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. Samsung'un önümüzdeki aylarda bu akıllı telefonu duyurması bekleniyor. Böylece Galaxy M30s ile ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmiş olacağız.