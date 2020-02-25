Samsung, orta seviye telefon rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacak yeni telefonu Galaxy M31’i duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M30’ın halefi olan Galaxy M31, uygun fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor.

Samsung, yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy M31’i duyurdu. Galaxy M31, fiyatı ile Realme X2, Redmi Note 8 Pro ve Poco X2’yi rekabette zorlayacak gibi görünüyor.

Galaxy M31, Samsung’un 200 dolar seviyelerinde olan ilk orta seviye telefonu oldu. Fiyatın 200 dolar seviyesinde olması, orta seviye telefonları 270 doların üzerinde fiyatlandırılan Xiaomi ve Realme gibi markaları zora sokabilir.

Galaxy M31’in özellikleri

Galaxy M31’in fiyatının yanında donanımı ve özellikleri de bir orta seviye bir telefon için dikkat çekici. Samsung, Galaxy M31’in üç ana özelliğini öne çıkarıyor: 64MP ana kamera, AMOLED ekran ve 6.000mAh kapasiteli batarya.

Galaxy M31, 6.4 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekrana sahip durumda. Telefonun ekranında bulunan U şekildeki çentiğe 32MP çözünürlüğünde ön kamera gömülü.

Samsung’un yeni orta seviye telefonu, Exynos 9611 yonga setiyle beraber 6GB RAM’den güç alıyor. 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleri bulunan Galaxy M31’in depolama alanı microSD kart ile 512GB’a kadar artırılabiliyor.

Telefonun arka bölümünde 4’lü bir kamera kurulumu var. Galaxy M31’in 64MP çözünürlüğünde ana kamerasına, 5MP makro sensör, 5MP derinlik sensörü ve 8MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Telefonun hem ön hem de arka kameraları ile 4K video kaydı yapılabiliyor. Galaxy M31, aynı zamanda süper ağır çekim ve hiper hızlandırılmış videolar elde edebiliyor. Samsung, Galaxy M31’e özel bir de gece modu da geliştirdi.

Samsung, Galaxy M31’in 6.000mAh kapasiteli bataryasının 2 gün boyunca telefon kullanımı sağlayacağını iddia ediyor. Galaxy M31, internet kullanımı sırasında 21 saat, aramalarda 48 saat ve video ve müzik oynatımında ise 26 saate kadar tek bir şarj ile kullanılabiliyor. Galaxy M31’in kutusundan ise 15W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

Galaxy M31 teknik özellikleri

6.4 inç, 19.5:9, FHD+ Super AMOLED ekran

Exynos 9611 işlemci

6GB RAM

64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens, 5MP makro lens, 5MP derinlik sensörü

2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

64GB ve 128GB dahili depolama alanı

512GB'a kadar artırılabilir harici depolama alanı

6.000mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj desteği

Android 10 tabanlı Samsung One UI 2

Galaxy M31 fiyatı

Galaxy M31, Hindistan’da 5 Mart’ta satışa sunulacak. Galaxy M31’in 64GB depolama alanına sahip seçeneği 208 dolar (yaklaşık 1275 lira), 128GB depolama alanı sahip seçeneği ise 222 dolar (yaklaşık 1360 lira) fiyatla satışa sunuluyor. Galaxy M31’in Amazon Mavisi, Okyanus Mavisi ve Uzay Siyahı şeklinde üç de renk seçeneği mevcut.