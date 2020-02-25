Vivo'nun bir süredir heyecanla beklenen yeni telefonu iQOO 3 5G, bugün itibarıyla resmileşti. Tüm özellikleriyle beğeni toplayan iQOO 3 5G, sahip olduğu özelliklerle Vivo'nun pazar payını artırmasında önemli bir araç haline gelebilir.

Vivo, özellikle son birkaç yıldır adından sıklıkla bahsettirmeyi başarıyor. Zaman zaman tüketicilerin hizmetine sunduğu akıllı telefon modelleriyle cezbetmeyi başaran şirket, bir süredir de "iQOO 3 5G" modeli ile gündemde.

Vivo iQOO 3 5G ile ilgili bilgiler bir süredir çevrimiçi platformlarda dolanıyor ve cihaz, muhtemel özellikleri ile dikkatleri çekmeyi başarıyordu. Vivo, bugün gerçekleştirdiği lansman ile telefonu resmi olarak duyurdu.

Karşınızda Vivo iQOO 3 5G

Vivo'nun iQOO 3 5G, 6.44 inç FHD+ çözünürlüğünde bir ekranla geliyor. Telefonun ekranında bulunan minimal boyutlardaki delik, 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. 180 Hz dokunma hassasiyeti oranına sahip olan telefon, benzerlerine oranla ciddi bir fark sunarken, ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü aracılığıyla da sadece 0.3 saniye içerisinde ekran kilidini açabiliyor.

Vivo'nun yeni amiral gemisi Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB ya da 12 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, UFS 3.1 teknolojisine sahip 128 GB ya da 256 GB depolama alanıyla da göz dolduruyor. Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi olan ısınmayı da ele alan Vivo, telefonun yüzey sıcaklığını 3.5 santigrat derece, işlemci sıcaklığını 12 santigrat derece düşürebilen özel bir sıvı soğutma teknolojisiyle geliyor.

Telefonun arkasında bulunan dikdörtgen yapıdaki dörtlü kamera kurulumu, tüketiciler için fazlasıyla yeterli bir deneyim sunacak gibi görünüyor. 48 MP ana kamerası olan telefon, 20x dijital yakınlaştırma yapabilen 13 MP telefoto lense, 13 MP çözünürlüğündeki 120 derecelik ultra geniş açılı kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde de derinlik sensörüne sahip.

Dolu dolu özelliklere sahip bir akıllı telefon geliştirmeyi başarmış olan Vivo, batarya konusunda da elini bol tutmuş durumda. Vivo iQOO 3 5G'nin 4.400 mAh kapasiteli bataryası, 55 watt hızlı şarj desteği sunuyor ki bu destek, telefonun sadece 15 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olmasını sağlıyor.

Vivo iQOO 3 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) çözünürlük, 180 Hz tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB yada 256 GB (UFS 3.1)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.79) Sony IMX 582 + 13 MP (f/2.46) telefoto + 13 MP ultra geniş açılı (120 derece, f/2.2) + 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Batarya: 4.400 mAh (55 watt hızlı şarj destekli)

Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0

Renkler: Turuncu, gümüş, siyah

Boyutlar: 158.51 mm x 74.88 mm x 9.16 mm

Ağırlık: 214.5 gram

Vivo iQOO 3 5G fiyatı

12 GB RAM, 256 GB depolama alanı 625 dolar (yaklaşık 3.830 TL + vergiler)

5G bağlantı desteği, şu an için pek çok ülkede kullanılabilir durumda değil. Bu durumu göz ardı etmeyen şirket, Vivo iQOO 3'ün 4G'li versiyonlarını da tüketicilerle buluşturuyor. Donanım özellikleri ve tasarım olarak aynı olan 4G destekli iQOO 3'ün fiyat durumu ise şu şekilde;