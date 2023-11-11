Galaxy M serisini sevenlerin yeni favorisi olacak M44, en sonunda Exynos pençesinden kurtulup Snapdragon'un kanatları altına girmiş gibi görünüyor.

Cep telefonları liginde amiral gemilerinden giriş seviyesine kadar geniş ürün yelpazesi sunan Samsung, bu stratejisiyle her sınıftan kendine alıcı bulmayı başarıyor. Özellikle de orta sınıf akıllı telefon modellerini, ülkemizde sayısız kişinin elinde görebiliyoruz. Tabii orta sınıf dendiğinde de şirket, kullanıcılarına farklı yönlere odaklanan modeller sunuyor.

Bunlardan biri de ülkemizde oldukça popüler olan, batarya odaklı M serisi. Güncel olarak M34 modeli, fiyat/performans oranının yüksek olmasıyla en çok satılanlar arasında. Kullanıcıları uzun süre götüren bu modelin varisi de heyecanla beklenirken Galaxy M44, Güney Kore’de sessiz sedasız ortaya çıktı.

Hem de Snapdragon işlemciyle.

Galaxy M44 5G modeli, Samsung’un resmî Kore sitesinde listelendi. 2020 yılında gördüğümüz Snapdragon 888 işlemcisini kullanan telefon, bu özelliği sayesinde şimdiye kadar çıkmış tüm M modellerinden daha yüksek performans sunabilecek. Tabii bu konuda Samsung sitesinde bir hata olmamasını umuyoruz. Zira bu işlemci, alışık olduğumuz Exynos modellerinden daha performanslı.

Sitede Jump 3 ismiyle görünen cihazda 6 GB RAM ve 128 GB hafıza bulunuyor. Bunun yanında Bluetooth 5.2 bağlantısı, dual-band Wi-Fi gibi özellikler de tahmin edebileceğimiz üzere cihaz üzerinde yer alıyor.

Samsung Galaxy M44 özellikleri:

Ekran: 1080 x 2408 piksel, FHD+, PLS LCD, 120 Hz

1080 x 2408 piksel, FHD+, PLS LCD, 120 Hz İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 888

8 çekirdekli Snapdragon 888 Arka kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Ön kamera : 13 MP

: 13 MP RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB + 1 TB’a kadar MicroSD kart desteği

: 128 GB + 1 TB’a kadar MicroSD kart desteği Batarya: 5000 mAh

Sitedeki bilgilere göre Samsung, Galaxy M44’ün 3 büyük OS güncellemesine ek olarak 10 yıl güvenlik güncellemesi alacağının garantisini veriyor. Web sitesinde bu hâliyle görünmüş olması, küresel tanıtımın çok yakın olduğunun göstergesi. Siz yeni modeli nasıl buldunuz?