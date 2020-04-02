Samsung Galaxy Note 20+ 5G Geekbench'te Görüldü

Samsung'un vazgeçilmez serilerinden olan Galaxy Note'un yeni akıllı telefonu 20+ 5G'ye ait işlemci performansı testi, Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench kaydı doğrultusunda cihazın işlemcisi ve RAM miktarı da belli oldu.

Akıllı telefon sektörü devi Samsung, ilk olarak Ekim 2011 yılında piyasaya sürdüğü efsane Note ailesine her geçen yıl yeni bir cihazı daha ekliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Güney Koreli şirketin tanıttığı 5G destekli Galaxy Note serisi akıllı telefon Note 10+ 5G, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Samsung'un bu yıl tanıtacağı Galaxy Note 20 akıllı telefonları hakkında bazı bilgiler geçtiğimiz haftalar içerisinde gün yüzüne çıkmıştı. Bugün fark edilen bir detay ise Galaxy Note 20+ 5G'nin performansını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Note 20+ 5G Geekbench skorlarında ortaya çıktı.

Cihazların işlemcilerini tek çekirdekli ve çok çekirdekli gerçek performans testlerine sokarak test sonuçlarına göre ayıran bir puanlama sistemine sahip olan Geekbench, işlemci performanslarının sıklıkla karşılaştırıldığı platformlardan birisi.

Geekbench üzerindeki performans testi kaydına göre SM-N986U model numarasına sahip olan cihaz Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor. Bünyesinde 8 GB RAM'i barındıran akıllı telefon, "kona" isimli bir çipsete sahip gözüküyor. Bu kod adı aynı zamanda Qualcomm'un Snapdragon 865 çipseti olarak da biliniyor.

İşlemci performansı karşılaştırma platformunun verilerine göre tek çekirdekte 985, çok çekirdekte 3220 puan kaydeden Galaxy Note 20+ 5G'nin şu an için bir prototip olduğunu akıllardan çıkarmamakta fayda var.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Galaxy Note 10 serisinin Ağustos ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde Galaxy Note 20 serisinin 2020 yılında Ağustos ayına yakın bir zamanda tanıtılmasını bekleyebiliriz.