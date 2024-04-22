Samsung Galaxy Ring'in Tek Boy Olmayacağı Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurduğu yeni ürünü Samsung Galaxy Ring hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Model numaralarına göre yeni Galaxy Ring'ler tek boy olmayacak.

Bundan yaklaşık üç ay önce Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S24 ailesini tanıtırken bir de yüzük duyurmuştu: Galaxy Ring. Bu ilgi çekici giyilebilir teknoloji ürünü hakkında daha sonra çok fazla bilgi paylaşılmadı. Öte yandan ortaya çıkan model numaraları, firmanın birden fazla boyutta Galaxy Ring üreteceğini ortaya koyuyor. Öte yandan Galaxy Ring çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri, varyantları gibi konularda henüz hiçbir açıklama olmadığını da hatırlatalım.

İşte ortaya çıkan model numaraları

Galaxy Ring'lerin ABD'deki yüzük numaralarına göre 5 ile 13 numara arasında değişen boyları olacak. Yani Türkiye'deki ölçülere göre bu numaralar 9'dan başlayacak ve 30 numaraya kadar gidecek. Açıklanan model numaraları ise şu şekilde:

SM-Q500

SM-Q501

SM-Q502

SM-Q505

SM-Q506

SM-Q507

SM-Q508

SM-Q509

Listede bazı sayıların eksik olduğu gözlerden kaçmıyor. Öte yandan ABD'deki yüzük numaralama sisteminde geçişler çok büyük olduğu için bu modeller de elbette gelecek. Daha ara boylar bu model numaraları ile numaralandırılacak.

Her ne kadar VR gözlükleri ya da bazı giyilebilir teknoloji ürünlerinde "herkese uyan tek beden" anlayışı benimsenmiş olsa da Samsung'un Galaxy Ring için farklı bedenler seçmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Böylece firma müşteri gamını da geniş tutabiliyor. Yüzüklerin Efendisi filmindeki Tek Yüzük hariç, kapalı halka şeklinde olup da her parmağa uyan bir yüzük yok, zaten Tek Yüzük de gerçek değil.