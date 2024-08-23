Samsung Galaxy Ring'i parçalarına ayırmak isteyen iFixit, çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Yapılan çalışmaya göre Galaxy Ring bozulursa tamir edilemeyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. iFixit, bu akıllı yüzüğünün içini görüntülemeyi başardı. Yapılan çalışma, Galaxy Ring sahiplerinin akıllı yüzüklerine gözleri gibi bakmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

399 dolar değerindeki akıllı yüzükle ilgili yapılan çalışma, bu cihazın onarım imkânına sahip olmadığını gözler önüne serdi. Diyelim ki bir Samsung Galaxy Ring aldınız ve birkaç yıl kullandınız. Bunun sonucunda da pil ömrü tükendi. Böylesi bir durumda Galaxy Ring'in tamiri yapılamayacak.

Samsung Galaxy Ring'in içi böyle görünüyor

Açık konuşmak gerekirse Samsung'un akıllı yüzüğü, kelimenin tam anlamıyla bir mühendislik harikası. Çünkü Galaxy Ring'in tüm bileşenleri, incecik bir PCB şeridin üzerine yerleştirilmiş durumda. Üstelik bu şerit, akıllı yüzüğe özel bir reçine ile "mühürlenmiş". Hâl böyle olunca PCB şeridi yüzükten ayırabilmenin sağlıklı bir yolu yok. Cihazın kırılmaması mümkün değil.

Samsung, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak iFixit'in yaptığı çalışma, Galaxy Ring satın almayı düşünen tüketicilerin gözünü korkutacak gibi görünüyor. Neticede kimse, 399 dolar karşılığında satın alacağı bir ürünün "tamir edilemez" olmasını istemeyecektir.