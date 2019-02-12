Samsung, Galaxy S10 İçin 4 Tanıtım Videosu Birden Yayınladı

Pazarlama çalışmalarına şimdiden başlamış olan Samsung, Galaxy S10'un en dikkat çeken özelliklerine vurgu yapan dört tanıtım videosu yayınladı.

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S10^ların lansman tarihi yaklaştıkça şirketin pazarlama departmanı da vites yükseltmiş durumda. Samsung Vietnam YouTube kanalı, yayınladığı birkaç saniyelik kısa tanıtım videoları ile Galaxy S10 ailesinden beklememiz gereken özellikler hakkında ipuçları sağlıyor.

Yalnızca birkaç saat önce yayınlanan ilk video, Galaxy S10’un rakiplerinin aksine geniş bir çentiğe sahip olmayacağını gösteriyor. Ayrıca Samsung hayranlarının en çok beklediği özelliklerden biri olan ekrana gömülü parmak izi tarayıcı da yine aynı videoda gösteriliyor.

Yayınlanan ikinci video, Galaxy S10’un kamera yeteneklerini gösteriyor. 4K çözünürlükte çekim yapabilen selfie kamera, minimum görüntü kayması sağlamak için optik imaj sabitleme (OIS) desteği ile birlikte geliyor.

Yayınlanan üçüncü video Galaxy S10’un şarj dolum yeteneklerine vurgu yapıyor. Söz konusu video kablosuz şarj hızını mı yoksa standart kablolu şarj hızını mı gösteriyor bilmiyoruz. Fakat Samsung’un bu konuda iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlanan son video ise Galaxy S10’un en öne çıkan özelliklerinden biri olan çerçevesiz ekran tasarımına odaklanıyor. Tuhaf olan nokta videonun yan çerçevelerin inceliğine vurgu yapıyor olması. Zira Edge modellerde yan çerçeveler daima minimum seviyedeydi.